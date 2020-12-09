search menu
search
close

Mustafa Sandal'ın koronavirüs yorumu olay oldu sosyolojik deneyde miyiz?

Şarkıcı Mustafa Sandal, Covid-19'la ilgili çıkarımlarıyla şaşırttı. Sandal, "Covid-19 laboratuvar ürünü mü? Sosyolojik bir deneyde miyiz?" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal'ın koronavirüs yorumu olay oldu sosyolojik deneyde miyiz?
-A A+

Şarkıcı Mustafa Sandal da Covid-19 ve aşı tartışmalarına katıldı. Sandal, katıldığı bir televizyon programında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı virüsün laboratuvar ürünü olabileceğini öne sürerek “Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar” diye konuştu.

"Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı"

“Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar. Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı. Onu da elde eden sistem dünya üzerinde büyük bir hakimiyet kuracak. Acaba Kovid-19 bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”

Mustafa Sandal kimdir?

Erzincanlı Yusuf Sandal ve Adanalı Tülin İleri'nin oğlu olan Mustafa Sandal 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde doğmuştur. Arnavutköy’de yaşamaktadır. Dedesi TRT eski sanatçılarından, ritim - saz ustası Hüseyin İleri'dir. 13 Ocak 2008 - 6 Haziran 2018 tarihleri arasında Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile evli kaldı. Bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında 2 erkek çocuğu olmuştur.

Mustafa Sandal, ilköğrenimini Tarabya'daki Özel Dost İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra orta ve lise öğrenimi için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Léman Koleji'ne gitti. 8 yıllık tahsil süresinden sonra yükseköğrenim için ABD'nin New Hampshire eyaletindeki New Hampshire Üniversitesi'nde okumaya başladı. 1996'da Londra'ya yerleşen sanatçı Amerika'da yarım bıraktığı işletme eğitimine American College of London'da devam etti. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir. Bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 1999 yılında Malatya'da 28 gün askerlik yapmıştır. Uçuşa merakı ile bilinen sanatçı pilotluk sertifikasına sahiptir.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Mustafa Sandal, profesyonel müzik yaşamına İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda başladı. 1994 Temmuz'unda ilk albümü Suç Bende'yi çıkardı. 1996 Haziran'ında Gölgede Aynı adındaki bütünüyle kendi yapımı olan ikinci albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. 1996 yılında Türkiye'de en çok satan albüm olan Gölgede Aynı 3 milyon 600 bin satış rakamına ulaştı.

Bir süre eğitim için Londra'ya giden Mustafa Sandal, 1998'de üçüncü albümü 'Detay'ı çıkardı. 2000 Haziran'ında Akışına Bırak adlı dördüncü albümünü çıkaran şarkıcı, 2002'de Erol Köse Production etiketiyle çıkardığı Kop adlı albümü yılın en çok satan ikinci albümü oldu.

Halen müzik yaşamına devam eden Mustafa Sandal Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, İzel,  Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker, Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın ve Mert Ekren gibi birçok sanatçıya besteler verdi ve 2000'li yıllarda da single ve albüm çalışmalarına devam etti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Tam kıvamında: Kabak çorbası Tam kıvamında: Kabak çorbası
Yemek
Gülşah Saraçoğlu'nun hakaretler yağdırdığı isim sessizliğini bozdu! Gülşah Saraçoğlu'nun hakaretler yağdırdığı isim sessizliğini bozdu!
Magazin
En Güncel Galeriler
Tolga'dan Sermiyan'a ağza alınmayacak sözler: S...tirsin gitsin!
Tolga'dan Sermiyan'a ağza alınmayacak sözler: S...tirsin gitsin!
Cicişler ile Candan kardeşler birbirine girdi!
Cicişler ile Candan kardeşler birbirine girdi!
Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin mayolu cüretkar paylaşımı olay oldu!
Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin mayolu cüretkar paylaşımı olay oldu!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Tül elbisesiyle poz veren Cardi B, tüm vücut hatlarını sergiledi!
Tül elbisesiyle poz veren Cardi B, tüm vücut hatlarını sergiledi!
Gülşah'tan sevgilisine bomba mesaj: Yanındaki o..puyla devam et köpek!
Gülşah'tan sevgilisine bomba mesaj: Yanındaki o..puyla devam et köpek!
Önceki Haberler
Yeşilçam'ın cesur güzeli son haliyle görenleri şoke etti!
Yeşilçam'ın cesur güzeli son haliyle görenleri şoke etti!
Soğuk havalarda cildi korumanın yolları neler?
Soğuk havalarda cildi korumanın yolları neler?
Duygu Özaslan ve sevgilisinden aşk pozları! Beğeni yağdı!
Duygu Özaslan ve sevgilisinden aşk pozları! Beğeni yağdı!
Covid-19 aşılarından korkmalı mı, korkmamalı mı?
Covid-19 aşılarından korkmalı mı, korkmamalı mı?
Survivor'a katılan 3. bomba isim belli oldu!
Survivor'a katılan 3. bomba isim belli oldu!
İşte pandemi döneminde beslenme önerileri!
İşte pandemi döneminde beslenme önerileri!
Tırnaklarınızın çabuk kırılmasını istemiyorsanız...
Tırnaklarınızın çabuk kırılmasını istemiyorsanız...
Kahvaltının yeni gözdesi: Sebzeli peynirli kaşık dökmesi
Kahvaltının yeni gözdesi: Sebzeli peynirli kaşık dökmesi
Yorumlar