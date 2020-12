Mustafa Sandal'ın koronavirüs yorumu olay oldu sosyolojik deneyde miyiz?

Şarkıcı Mustafa Sandal da Covid-19 ve aşı tartışmalarına katıldı. Sandal, katıldığı bir televizyon programında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı virüsün laboratuvar ürünü olabileceğini öne sürerek “Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar” diye konuştu.

"Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı"

“Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar. Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı. Onu da elde eden sistem dünya üzerinde büyük bir hakimiyet kuracak. Acaba Kovid-19 bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”

Mustafa Sandal kimdir?

Erzincanlı Yusuf Sandal ve Adanalı Tülin İleri'nin oğlu olan Mustafa Sandal 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde doğmuştur. Arnavutköy’de yaşamaktadır. Dedesi TRT eski sanatçılarından, ritim - saz ustası Hüseyin İleri'dir. 13 Ocak 2008 - 6 Haziran 2018 tarihleri arasında Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile evli kaldı. Bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında 2 erkek çocuğu olmuştur.

Mustafa Sandal, ilköğrenimini Tarabya'daki Özel Dost İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra orta ve lise öğrenimi için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Léman Koleji'ne gitti. 8 yıllık tahsil süresinden sonra yükseköğrenim için ABD'nin New Hampshire eyaletindeki New Hampshire Üniversitesi'nde okumaya başladı. 1996'da Londra'ya yerleşen sanatçı Amerika'da yarım bıraktığı işletme eğitimine American College of London'da devam etti. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir. Bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 1999 yılında Malatya'da 28 gün askerlik yapmıştır. Uçuşa merakı ile bilinen sanatçı pilotluk sertifikasına sahiptir.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Mustafa Sandal, profesyonel müzik yaşamına İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda başladı. 1994 Temmuz'unda ilk albümü Suç Bende'yi çıkardı. 1996 Haziran'ında Gölgede Aynı adındaki bütünüyle kendi yapımı olan ikinci albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. 1996 yılında Türkiye'de en çok satan albüm olan Gölgede Aynı 3 milyon 600 bin satış rakamına ulaştı.

Bir süre eğitim için Londra'ya giden Mustafa Sandal, 1998'de üçüncü albümü 'Detay'ı çıkardı. 2000 Haziran'ında Akışına Bırak adlı dördüncü albümünü çıkaran şarkıcı, 2002'de Erol Köse Production etiketiyle çıkardığı Kop adlı albümü yılın en çok satan ikinci albümü oldu.

Halen müzik yaşamına devam eden Mustafa Sandal Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, İzel, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker, Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın ve Mert Ekren gibi birçok sanatçıya besteler verdi ve 2000'li yıllarda da single ve albüm çalışmalarına devam etti.