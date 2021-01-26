Kapalı balkon dekorasyonu nasıl olmalı çiçeklerden yararlanın!

Kapalı balkolar, aslında kış vakitlerinden geçirilecek en güzel yerlerden biridir. Bir hayal etsenize kendinizi, dışarıda lapa lapa kar yağıyor ve siz güzel balkonunuzda kahvenizi yanınıza almışsınız. Dışarıdaki yağan karı seyrediyorsunuz. Gelin çok fazla önem vermediğimiz kış balkonlarımızı beraber düzenleyelim. Peki kapalı balkonlar için dekorasyon önerileri nelerdir? İşte küçük ve kapalı balkonlar için dekorasyon önerileri!

ÇİÇEKLERDEN FAYDALANIN

Aslında bakarsanız kapalı balkonlar içinde en çok dikkat çeken detay çiçekler oluyor. Mutlaka balkonunuzda çiçeklere yer vermelisiniz. Çiçekleriniz için rengarenk saksılar alabilir cıvıl cıvıl bir görüntü elde edebilirsiniz. Bu görüntü hem sizi ruhani olarak dinlendirecek hem de ortama şık bir görünüm katacaktır.

DUVARLARINIZI TOPLAYLA SÜSLEYEBİLİRSİNİZ

Balkonunuza bir masa atabilirsiniz. Yine duvalarınızı çeşitli tablolarla süsleyebilirsiniz. Önem vermeniz gereken şey balkonunuzda doğayla içiçe olduğunuz hissiyatını vermenizdir. Bir de bunun yanı sıra balkonunuz ne kadar küçük olursa olsun içinde bir balkon dolabı bulundurmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır.

DOĞRU MOBİLYA SEÇİMİNE ÖZEN GÖSTERİN

Bir diğer hususta mobilya seçimi olacaktır. Mobilyalarınızı balkonunuzun büyüklüğüne göre seçmeniz yerinde bir karar olacaktır. Diğer türlüsü ortamda sıkış tıkış bir görüntüye sebebiyet verebilir. Sabah kahvaltılarında uzun uzun sohbet etmeyi sevenlerdenseniz bu keyfinize gölge düşürmeyecek, masa ve sandalyeleri seçmeniz keyfinize keyif katacaktır.