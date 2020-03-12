Esmerlere yakışan makyaj tüyoları neler vişne çürüğü ruj tercih edin!

Makyaj yaparken renk uyumunu gözetmek doğru makyajın en temel unsurlarından biri. Uyguladığınız makyaj ürünlerinin teninizle uyumu büyük önem taşıyor. Yanlış renkte far, allık, ruj gibi malzeme seçimi sizi daha solgun ya da rüküş gösterebilir. Bunun önüne geçmek için elmaelma.com olarak altın değerinde tavsiyeleri biraraya getirdik. İşte esmer tenlilere kusursuz bir görünüm katacak makyaj tüyoları!

Doğru fondöten seçimi önemli

Ten rengine uygun seçilmiş bir fondöten pürüzsüz bir cilt görünümü için olmazsa olmazdır. Yanlış seçilen bir fondöten sizi sağlıksız ya da solgun gösterir. Fondötenin, ten rengine uygun olup olmadığını anlamanın en kolay yolu, onu alt çene kemiğinizle çenenin arasındaki bölgede denemektir. Bir uzmandan cildinize konsültasyon yapmasını ve size uygun markayı ve rengi belirlemesini isteyin. Sizin için seçilmiş fondötenin gün ışığında oldukça doğal durması ve cildinizde maske hissi yaratmaması gerekiyor.

Gözlerinizi vurgulayın

Koyu saçlı ve kahverengi gözlüyseniz eğer koyu şarap rengi, koyu menekşe rengi ve koyu yeşil (hele ki bir de gözlerinizde yeşil hareler varsa) göz makyajı uygulamanız kadifemsi bakışlara sahip olmanızı sağlayacak. Koyu bir ten ve koyu gözler için kullanılan siyah ya da koyu mavi maskara gözlerinizi ön plana çıkaracak. Eğer ki 'biraz el becerim var' diyorsanız, kendinize gri ya da siyah bir farla dumanlı gözler yaratabilirsiniz.

Pembelerden uzak durun!

Kiremit rengi, vişne çürüğü gibi zengin renkler koyu saçlarla, pembe renkten daha iyi uyum sağlayacak çünkü eğer bu özelliklere sahipseniz pembe daha silik ve solgun görünmenize neden olur. Koyu renkler dudaklarınıza yapacağınız vurguyu arttıracak; illa ki pembe bir renk kullanacağım diyorsanız, koyu tonlarda bir pembe tercih etmenizde fayda var ki o da tek bir şartla: Gözlerinizi vurgulayarak cansız ve solgun görünümden kaçınacaksınız.

Elmacık kemikleriniz için bronzlaştırıcı

Pembe dudaklar bir esmeri ne kadar solgun gösteriyorsa, elmacık kemiklerde de aynı etkiyi yaratacaktır. Bu yüzden elmacık kemikleriniz için önce bir bronzlaştırıcı uygulamak yüzünüze doğal ve sağlıklı bir ışıltı kazandıracak. Fakat cildinizin kusurlarını meydana çıkarmak istemiyorsanız, aşırı uygulamadan kaçınız.

Biraz daha cüretkar hissetmek istiyorsanız, şu anda genç Hollywood yıldızlarının vazgeçemediği koyu yanakları kendiniz de deneyebilirsin. Alın bölgesi, yanaklar, çene ve burnuna uyguladığınız bronzlaştırıcıdan sonra şeftali tonlarında bir allığı, (elinize aldığınız iki kalemden birini burnun altında yatay, diğerini de gözün bitiş noktasında dikey tutup ikisinin kesiştiği noktaya) hafif dairesel hareketlerle uygulayabilirsiniz. Böyle bir uygulama yaptıktan sonra gözleri vurgulamayı, dudaklarda ise abartıdan kaçınmayı unutmayın.

Farklı makyaj tarzlarını deneyin

Makyaj ipuçları size ne yapmanız gerektiğini söyleyebilir. Fakat kendinizde neyin en iyi olacağına karar verecek tek mercii sizsiniz. Bu yüzden farklı makyaj tarzları denemekten sakın çekinmeyin. Sadece bu denemeleri, eğer iyi duracağına emin değilseniz, özel gecelere ya da kutlamalara denk getirmemeye çalışın.

Gün içerisinde nasıl göründüğünüz ve ne kadar güzel olduğunuz, nasıl hissettiğinizle ilgilidir. Bu yüzden yeteneklerinizi bu anlarda kendi teninizde göstermekten kaçınmayın. Fakat yaptığınız makyaj yüzünüzde alerjik bir duruma neden oluyorsa, o ürünleri bir daha kullanmayın ve zaman geçirmeden bir dermatoloğa görünün.