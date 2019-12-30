Yorgunluğa ne iyi gelir kahvaltıyı atlamayın!

Hayat kalitesinin oldukça düşmesine sebebiyet veren yorgunluğun altında vitamin ve mineral eksiklikleri, tiroit hormonlarındaki bozukluklar, kullanılan ilaçlar, depresyon ve duygu durum değişiklikleri ile beslenme düzensizlikleri yatabiliyor. Bu sorundan doğru beslenme alışkanlığı, yeterli uyku ve sporla korunmak ise mümkün. Yorgunluğunuzu giderecek adımları sizin için haberimizde derledik...

Kahvaltıyı atlamayın

Güne kahvaltıyla başlamak kişilerde başarı oranı ve günlük hareket kabiliyeti artıyor. Yeni verilere göre kahvaltı içeriği de kahvaltı kadar önemli. Yapılan bir araştırmaya göre; 2 hafta süreyle her sabah yulaf gevreğinden oluşan, lifli gıdalarla beslenen kişiler kendilerini daha enerjik hissediyor. Midedeki yiyeceklerin yavaşça emilmesini sağlayan lifli gıdalar periyodik olarak tüketildiklerindeyse vücut daha güçlü ve dirençli oluyor.

Düzenli su tüketin

Vücudunuzdaki su oranının %2’sini kaybettiğinizde, enerjinizin de %20 oranında azaldığını biliyor muydunuz? Günde en az 8 bardak su içtiğinizde toksinlerden arınır, vücudunuzdaki metabolik süreçlerin düzenli ilerlemesini sağlar ve gün içinde kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz.

Uyku düzeni önemli

Melatonin hormonu, hücrelerin onarımından ve yenilenmesinden sorumlu. Kişinin biyolojik ritmine göre değişse de, karanlık ortamda ortalama 23.00-05.00 saatleri arasında salgılanıyor. Melatonin hormon salgısı ve hücre onarımı için 6-8 saatlik uyku gerekiyor. Az uyuyan kişilerde yetersiz ve düzensiz salgılanarak yorgunluğa yol açıyor.

Omega 3'ten faydalanın

Omega-3’ten zengin besinsel kaynaklar kan akışını hızlandırıyor ve vücut enerjisini yüksek tutuyor. Haftada 2-3 kez somon, ton, ringa, uskumru gibi yağlı balıkları tercih edebilir, 10 adet badem veya fındık ya da 4 yarım ceviz gibi yağlı tohumları günlük olarak tüketebilirsiniz. Her gün 1 kâse yoğurda 1 çay kaşığı ketentohumu katıp enerji veren bir karışım oluşturabilirsiniz.

Günde en az 1 ara öğün yapın

Yoğun ve stresli çalıştığınız dönemlerde kendinizi yorgun hissedebilir, baş ağrılarıyla karşılaşabilirsiniz. Kan glikoz seviyesinin çok fazla düşmesi bu tip semptomlara yol açıyor. Özellikle öğle yemeği sonrası ve akşam yemeği öncesi kendinize ara öğün fırsatı tanıyın. Meyve, yoğurt, peynir, süt, simit, yulaf, tahıl gevreği gibi besinleri kullanabilirsiniz.

Beyaz çay için

Böbrek hastalığı, yüksek tansiyon veya kalp ritim bozukluğu gibi problemleriniz yoksa, günde 2-3 fincan beyaz çay tüketerek kateşinlerin enerji metabolizmasını hızlandıran özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Kırmızı et ve yumurta tüketin

Proteinler vücutta enerji düzeyini artırmak için önemlidir. Özellikle et, süt, yoğurt, yumurta gibi kaliteli aminoasit bileşenlerine sahip protein kaynaklarının düzenli olarak tüketilmesi vücuda enerji verir. Kırmızı et ve yumurta tüketiminin düzenli hale getirilmesi, anemiyi ekarte ederek yorgunlukla başa çıkmayı sağlıyor. Yağda kızartma olmadığı sürece çok kaliteli bir protein kaynağı olan yumurtayı haftada 3-4 kez, kırmızı eti ise bireysel ihtiyacınıza göre ortalama 3-4 köfte büyüklüğünde haftada 2-3 kez tüketebilirsiniz.