Benzediği organa iyi gelen besinler neler kereviz sapları kemiklere iyi geliyor!

Yediğimiz besinler şaşırtıcı bir şekilde şekilleriyle benzedikleri organlara iyi gelen yiyecekler olabiliyor. Bu besinlerden tüketerek sağlığımızı yediğimiz besinler yardımıyla korumamız mümkün. İşte benzediği organa iyi gelen o besinler...

Kereviz - kemik

Uzun, yağsız kereviz sapları kemiklere benzer. Kereviz, kemiklere güç veren moleküler yapının bir parçası olan büyük bir silikon kaynağıdır. Ayrıca kemikler yüzde 23 sodyum içerir, kereviz de..."

Domates - kalp

Domatesi kestiğinizde, bu kırmızı sebzenin bir kalbin yapısına benzeyen birden fazla odası olduğunu fark edersiniz. Bilimsel çalışmalar, domateslerdeki likopen nedeniyle, onları yiyen kadın ve erkeklerde kalp hastalığı riskinin daha az olduğunu ortaya koymuştur. Eğer zeytinyağıyla domatesi karıştırırsanız, vücudunuzun likopen emilimini yaklaşık on kat artırmanız mümkün.

Greyfurt - göğüs

Limon ve greyfurt gibi yuvarlak turunçgiller ile göğüsler arasındaki benzerlik tesadüfi olabilir ancak greyfurt, laboratuvar hayvanlarında ve insan meme hücrelerinde kanser gelişimini engellediği gösterilen limonoid adı verilen maddeleri içerisinde bulunuyor.

Avokado - rahim

Avokadonun ampul şeklindeki görüntüsü bir rahme benzer ve üreme sağlığını destekler. İyi bir folik asit kaynağı olan avokado rahim ağzı kanserine karşı vücudu korur.

İstiridye - testis

Yapılan araştırmalar, testislere benzeyen istiridyelerin aslında erkek cinsiyet organları için iyi olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkarmıştır. Araştırmalara göre diyetinize folik asit ve çinko takviye edilmesi son derece önemli. Ayrıca istiridye erkeklerde sperm kalitesini iyileştirmek üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Havuç - göz

Bir havucu çaprazlama yarıya böldüğünüzde sebzenin bir göze benzediğini görebilirsiniz. Havuçlar, beta-karoten gibi vitaminler ve antioksidanlarla doludur, bu da yaşlılarda görme kaybının önde gelen nedeni olan maküler dejenerasyon olasılığını azaltmaya birebirdir.

Tatlı patates - pankreas

Tatlı patates pankreasa güçlü bir benzerlik gösterir ve ayrıca organda sağlıklı bir işlevi destekler. Somer, "Tatlı patatesler, pankreas dahil vücudun tüm dokularını kanser veya yaşlanmayla ilişkili hasarlardan koruyan güçlü bir antioksidan olan beta-karoten bakımından zengindir" dedi.

Ceviz - beyin

Cevizin kıvrımlı yapısı doğrudan beyni çağrıştırır. Ceviz beyin fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olan çok yüksek omega-3 yağ asitleri içeriğine sahiptir.

Zencefil - mide

Zencefilin keskin kokusu ve tadından sorumlu bileşen olan gingerol, bulantı ve kusmayı önleme yeteneğine sahip olmasıyla biliniyor.