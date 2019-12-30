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Kırmızı pancarın faydaları neler zehirli atıkları vücuttan atıyor!

Zengin antioksidan, vitamin ve mineral kaynağı pancar, zehirli atıkları vücuttan atmaya yardımcı oluyor. İşte kırmızı pancarın bilmediğiniz faydaları!

Kırmızı pancarın faydaları neler zehirli atıkları vücuttan atıyor!
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Kırmızı pancar içerisindeki antioksidanlar, vitamin ve mineraller sayesinde birçok derde derman oluyor. Tam bir şifa kaynağı olan kırmızı pancar, kansızlık sorunundan, bilişsel fonksiyonları iyileştirmeye; zehirli atıkları vücuttan atmadan, kan basıncını dengede tutmaya vücuttaki birçok sorunun iyileştirilmesini sağlıyor. İşte kırmızı pancarın daha önce duymadığınız faydaları!

Bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor

İlerleyen yaşla beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalıyor. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma bunama ve Alzheimer ile ilişkilendiriliyor.  Kırmızı pancar içeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynuyor.

Zehirli atıkları vücuttan atıyor

Kırmızı pancar karaciğerlerdeki toksinleri temizlemede en etkili doğal ilaçtır. Güçlü bir antioksidan olan pancar, mide, karaciğer ve böbrekleri temizler. Düzenli tüketilen pancar suyu vücuttaki zehirli atıkların atılmasını sağlar.

Kansızlığı önler

Demir eksikliğine bağlı olarak gelişen kansızlığı önlemek için günde bir bardak kırmızı pancar suyu içebilirsiniz. Kırmızı pancar anemi tedavisinde de bulunmaz bir nimettir.

Bağışıklığı güçlendirir

Bağışıklık sisteminin hücreleri görevlerini yerine getirebilmek için C vitaminine ihtiyaç duyuyor. Enfeksiyon ve stres anlarında plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşmeye başlıyor. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor. Kırmızı pancar içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Kan basıncını dengeliyor

Yiyeceklerle alınan nitrat, vücutta nitrik okside indirgeniyor, nitrik oksit damarları gevşetip rahatlatıyor. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek, kan basıncını düşürüyor. Kan basıncının yüksek seyretmesi kalp krizi, inme, kronik kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarına neden olabiliyor. Hipertansiyon hastalarıyla yapılan çalışmalar, günde 1 su bardağını geçmemek şartıyla (250 ml) kırmızı pancar suyu tüketimin kan basıncını önemli ölçüde azalttığını göstermektedir.

Kalbi koruyup kanserle savaşıyor

Kırmızı pancara mor rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özellik gösteriyor. Kırmızı pancar içeriğindeki betalainin antioksidan özellik göstermesi sayesinde bu serbest radikallerle savaşıyor ve bu özelliği sayesinde kalbi koruyor, kansere karşı savaşıyor. Ayrıca kırmızı pancarda bulunan betalain, plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının oluşmasına neden olan homosistein düzeyini azaltarak da kalp hastalıklarına karşı korumayı sağlar.

Sindirim sistemini düzenliyor

Orta boy bir kırmızı pancar yaklaşık 4 gram diyet posası içerir ve bu sayede bağırsaklarımızı korurken, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunları önler. Ayrıca yeterli posa tüketimi kolon kanserine karşı koruyucu niteliktedir.

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