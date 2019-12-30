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Egzersiz yapmanın faydaları neler kansere yakalanma riskini azaltıyor!

ABD, Avrupa ve Avusturalya'da yapılan araştırmaya göre egzersiz yapmak bazı kanser türlerine yakalanmayı önlüyor. İşte araştırmadan çarpıcı sonuçlar!

Egzersiz yapmanın faydaları neler kansere yakalanma riskini azaltıyor!
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ABD, Avrupa ve Avustralya'da yapılan ve 750 binden fazla erişkinin sağlık verilerinin incelenmesi sonucunda ortaya konulan araştırma, sağlık uzmanları tarafından tavsiye edilen seviyede aktif olmanın bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini ortaya çıkardı. İşte araştırmadan çarpıcı detaylar...

Pek çok kanser türlerine savaş açıyor 

Çalışmada haftada en az 2,5 saat orta yoğunlukta ya da 75 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz yapanların yapmayanlara göre kolon, meme, böbrek, karaciğer, rahim kanserlerinin yanı sıra Non-Hodgkin lenfoma ve miyelom gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azalttığı kanıtlandı.

Meme ve karaciğer kanseri riskini önlüyor

Egzersiz yapmanın meme kanserine yakalanma riskini yüzde 6-10, karaciğer kanserini de yüzde 18-27 azaltabileceği belirtildi.

Günde 20 dakika egzersiz yetiyor

Araştırmacılar, her gün en az 20 dakikalık tempolu yürüyüş yapanlarda sözü geçen kanser türlerinin görülme riskinin hareketsiz kişilere göre daha az olduğunu belirtti.

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