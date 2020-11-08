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Haber spikeri Gülay Özdem, Kanal 7 dizisinde İkbal karakterini canlandıracak!

Haber spikerliği kariyerini bir kenara atıp oyunculuğa başlayan Gülay Özdem, Kanal 7'de yayınlanan Emanet dizisiyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Haber spikeri Gülay Özdem, Kanal 7 dizisinde İkbal karakterini canlandıracak!
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Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Gülay Özdem'in mesleki kariyerini köşesine taşıdı. Bir dönem televizyon ana haberlerinde sarışın saltanatına son veren spiker olarak tanınan Gülay Özdem mesleğine oyuncu olarak devam ediyor.

Kendine has sesiyle tanındı

Mesleki kariyerine radyoculukla başlayan Gülay Özdem, ekran serüveniyle devam etti. Türkiye onu önce çalıştığı radyolardaki kendine has sesiyle tanıdı. İzmir Radyo Mega, Star FM, Radyo Spor, Radyo Pink, Best FM ve Show Radyo'da program yaptı. Radyoculuktan sonra televizyonlarda sunucu veya haber spikeri olarak evlere konuk oldu.

Pek çok kanalda çalıştı

Her geçen gün ünlenen Gülay Özdem "Ekranlardaki sarışın saltanatını yıkan esmer spiker" olarak anıldı.Gülay Özdem televizyon kariyerine Kanal 24'te başladı. Ali Eyüboğlu'nun ifadesiyle "Sonrasında ise neredeyse çalışmadığı kanal kalmadı." Bir dönem sıkça kanal değiştirmesiyle ünlü Gülay Özdem, şimdiye kadar MMC TV, Tatlıses TV, Cine5, NTV, tv8, Habertürk TV, A Haber, CNN Türk, FOX, TRT Haber ve tvem'de çalıştı.

O artık bir oyuncu

Ekranlardan uzak kaldığı dönemde Pana Sinema Akademisi'nden oyunculuk dersleri alan eski spiker yeni oyuncu Gülay Özdem, bir müzik klibinde ve 'Çakallarla Dans 5' filminde yer aldı. "Ekranda sarışın spiker saltanatını yıkan" Gülay Özdem şimdi artık haber spikeri ya da sunucu alarak değil dizi oyuncusu olarak ekrana geliyor. Gülay Özdem şimdi hafta içi her akşam Kanal 7'de ekrana gelen 'Emanet' dizisiyle ekrandan evlere 'kötü kadın İkbal' rolüyle konuk oluyor.

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