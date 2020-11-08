İstiklal Marşı'nı okuyamayan manken Şevval Şahin, Miami'ye gitti!

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen evlerinde düzenledikleri partileriyle eleştirilerin hedefi olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

"Miami'ye döndüğüm için çok mutluyum"

Ünlü model, Şevval Şahin yaşananların ardından soluğu Amerika, Miami'de aldı. Şahin, "Miami'ye döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

Ne olmuştu?

Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşamıştı. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti.