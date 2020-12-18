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Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı'yı ailesinden istedi!

Üç yıldır Nazlı Kayı ile aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı geçtiğimiz haftalarda Kayı'ya evlenme teklif etmişti. Sabancı'dan sürpriz bir hamle geldi.

Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı'yı ailesinden istedi!
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33 yaşındaki iş insanı Hacı Sabancı, geçtiğimiz haftalarda 2017'den beri birlikte olduğu 27 yaşındaki Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti. Nazlı Kayı, Sabancı'nın teklifini kabul etmesiyle çift evliliğe ilk adımı atmıştı. 

Nazlı'yı istemeye gitti

Snob Magazin'in özel haberine göre; Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı Bursa'da yaşayan ailesinden istemeye gitti. Sabancı'ya sınırlı sayıda aile üyesi ve arkadaşlarının da eşlik ettiği öğrenildi. 

Pandemi bitince evleniyorlar

Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı'yı geçtiğimiz aylarda ailesinden istemeye gidecekti. Ancak Nazlı Kayı'nın 70 yaşındaki dedesi Mustafa Sertkaya'nın hayatını kaybetmesi kız isteme merasiminin ertelenmesine neden olmuştu. Evlilik konusunda ser verip sır vermeyen Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çiftinin pandemi sonrası evleneceği konuşuluyor.

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