Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın

Kendi kozmetik markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Polat son olarak bir video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayvan hakları yasası için ''yalvarıyoruz" diyerek seslendi.

"LÜTFEN BU YASA ÇIKSIN ARTIK"

Polat Instagram hesabından yayınladığı videoda "Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz... Sizlerin hayvanlara karşı ne kadar merhametli olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Yasa çıkmadığı için sizlere serzeniş yerine çok rica ediyoruz gerekirse yalvarıyoruz. Hayvanlar kanunda mal olarak geçiyor onlar mal değil onlar canlı ve Allah'ın sessiz kulları... Dinimiz bize onların Allah'ın sessiz kulları olduğumuzu söylüyor ise biz dinimizi dinlemek ve uymak zorundayız. Cani insanlar bu yasalardan dolayı büyük cesaret alıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz lütfen sizden rica ediyoruz bu yasa çıksın artık. Sürekli hayvanları yakıyorlar, işkence ediyorlar" ifadelerini kullandı.

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı.İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz’dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan “Çok Geç”'i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan “Çok Geç” şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu’nun “Seni Yerler” şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında “Kalp Ayazı” albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu’nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat’ın sözü ve müziği kendine ait olan “Delikanlı Kız” şarkısı da yer aldı.