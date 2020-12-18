Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşım!

Sene başından beri aşk yaşayan Kaan Yıldırım-Hadise çiftinden Hadise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık haberini vermişti. İlişkisini noktaladığını açıklayan şarkıcı "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun" ifadelerini kullanmıştı.

İlk paylaşım geldi

24 Aralık'ta 34 yaşına girecek olan Kaan Yıldırım, sosyal medyada ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı. Yıldırım, "Bu doğum günümde, kanser hastaları için birlik olalım. Herkese sağlıkla dolu bir ömür dilerim" diyerek, Türk Kanser Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.

Paylaşımı yorumlara kapattı

Ünlü oyuncunun, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.