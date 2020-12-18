Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan yeni paylaşım takipçilerinden yorum yağdı!

Düzgün fiziğiyle daima adından söz ettiren 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızlarından 17 yaşındaki Derin Talu, son paylaşımıyla gündem oldu. Talu, 242 bin takipçili Instagram hesabından göbeği açık bir fotoğrafını paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları beğenirken bazıları eleştiri yağmuruna tuttu.

Takipçileri yorum yağdırdı

İddialı pozları ve ağır makyajı sebebiyle 17 yaşından daha büyük göründüğü söylenen Talu'nun son pozuna da yorum yağdı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Talu, göbeği açık, eşofmanlı bir fotoğrafını paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yaşından çok büyük göründüğünü belirterek tepki gösterirken bazıları, çok güzel olduğunu söyleyerek iltifat yağmuruna tuttu.

Derin Talu kimdir?

Derin Talu, 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi. Annesi eski Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli, babası ise ünlü bir mimar olan Eren Talu'dur. Derin Talu'nun 2003 doğumlu Derin isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır.Derin Talu, lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamladı. Üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.Manken olmak isteyen Derin Talu, ilk podyum deneyimini ünlü modacı Atıl Kutoğlu defilesinde yaşamıştır.

İşte o paylaşım...