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Çek model Karolina Kurkova kimdir hamile olduğunu cesur paylaşımıyla duyurdu!

"Victoria's Secret Meleği" olarak bilinen Çek model Karolina Kurkova, hamile olduğunu cesur pozlarla duyurdu.

Çek model Karolina Kurkova kimdir hamile olduğunu cesur paylaşımıyla duyurdu!
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"Victoria's Secret Meleği" olarak bilinen Çek model Karolina Kurkova, hamile olduğunu cesur pozlarla duyurdu. Kurkova'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

3. kez anne oluyor 

"Victoria's Secret Meleği" olarak bilinen Çek model Karolina Kurkova, üçüncü defa anne oluyor. 36 yaşındaki model, Glamour dergisine verdiği pozları Instagram sayfasından paylaştı. Ünlü modelin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. 

Beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu 

Cesur pozlarıyla binlerce beğeni ve mesaj alan Kurkova, "Ailemize yeni bir bebeğin gelişini duyurmaktan mutluluk duyarız. Tüm içten dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu özel zaman için daha mutlu ve heyecanlı olamazdık" dedi.

 KAROLİNA KURKOVA KİMDİR?

Victoria's Secret Meleği olarak bilinen model Karolina Kurkova, 28 Şubat 1984'te Çekya'da doğdu. 15 yaşındayken bir arkadaşı fotoğraflarını Prag'da bir ajansa gönderdi ve ajans tarafından beğenildi. Daha sonra daha fazla deneyim kazanmak için Milano'ya gitti ve model olma yolunda ilk adımlarını attı.

Kaynak: Snob Magazin

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