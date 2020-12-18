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Devam sütü, çocukların beslenmesinde büyük önem taşıyor

Büyüme ve gelişimlerinin büyük bölümünü 1-4 yaşları arasında tamamlayan çocukların, gelişimleri için doğal içerikli gıdalarla beslenmeli büyük önem taşıyor.

Devam sütü, çocukların beslenmesinde büyük önem taşıyor
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Çocuklarda beslenme, ebeveynlerin en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Büyüme ve gelişimlerinin büyük bölümünü 1-4 yaşları arasında tamamlayan çocukların, bu dönemde fiziksel ve zihinsel gelişimleri için zengin ve doğal içerikli gıdalarla beslenmeleri büyük önem taşıyor.Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Vildan Ertekin, konu hakkında bilgi verdi.

Devam sütü önemli 

Doğumdan itibaren ilk altı ay tek başına anne sütü ile beslenme, ardından anne sütünün eşlik ettiği tamamlayıcı doğru beslenme, bebeklerin yeterli ve sağlıklı büyümesini sağlayacak temelleri oluşturuyor. Bunun yanında çocukların iki yaşına kadar emzirilmeye devam edilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ancak günümüzde farklı nedenlerle erken sütten kesilmelerde artış gözlemliyoruz. Bu yaş grubundaki çocukların beslenme ihtiyaçlarının, görevleri farklı besin gruplarını içeren bir beslenme düzeni ile karşılanması gerekiyor. Bu beslenme düzenine zenginleştirilmiş devam sütlerinin dahil edilerek, çocuğun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri almasına destek olunması da önem taşıyor.

Çocukların bağışıklığına dikkat edilmeli

Çocuklar erişkinlere göre daha fazla protein ve enerjiye ihtiyaç duyar. Ayrıca bu dönemde yeterli miktarda çinko, demir ile A, B12, B6, C, D ve E vitaminlerinin alınması, bağışıklık fonksiyonunun sürdürülmesi için gereklidir. Birçok çalışmada D vitamininin önemi vurgulanmaktadır. En çok kalsiyum düzenleyici rolü ve kemik sağlığına katkısıyla ünlü olan D vitamini, aynı zamanda bağışıklık sistemini de düzenler. Dünyadan bildirilen çeşitli yayınlarda normal D vitamini düzeyine sahip bireylerin Covid-19 riskinin azaldığı saptanmıştır. Kaliteli protein, kalsiyum, D vitamini, B12 ve B2 vitamini, çinko, magnezyum, selenyum ve pantotenik asit gibi öğelerden yana zengin olan zenginleştirilmiş devam sütleri de bu noktada çocukların doğru beslenmesi için önem taşıyor.

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