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Netflix'in yeni dizisi Tiny Pretty Things müstehcen bulundu

Netflix'in yeni yapımı olan Tiny Pretty Things gündeme bomba gibi düştü. 10 bölümden oluşan diziye müstehcen olduğu yönünde eleştiriler yapıldı.

Netflix'in yeni dizisi Tiny Pretty Things müstehcen bulundu
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Dijital yayıncılık platformu olan Netflix'in yeni dizisi Tiny Pretty Things, Sona Charaipotra ve Dhonielle Clayton'un aynı isme sahip romanından uyarlandı. "Tiny Pretty Things" dizisi 1. sezonuyla 14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayın hayatına başladı. Dizi başlar başlamaz tartışmaları da beraberinde getirdi.

Müstehcen sahneleri eleştirildi

Dizideki çoğu sahnenin 'açık' ve 'müstehcen' ve 'gereksiz cinsellik sahneleri' ile dolu olduğuna dair yorumlar Twitter'da sıkça dile getirildi. Kitaptan uyarlanan Tiny Pretty Things için kitabın hayranları uyarlama için aynı soruyu soruyor: Neden bu kadar çok müstehcen sahnesi var?

"Aktörlerin çıplak olmasına gerek yok"

Dizi hakkında bir kullanıcı "Tiny Pretty Things'in gerçek anlamda cinsel içerikli olmasına gerek yok" derken bir başka kullanıcı ise "Bu aktörlerin her zaman çıplak olmasına gerek yok" yorumunda bulundu.

Tiny Pretty Things'in konusu ne?

Seçkin bir bale okulunda yıldız bir öğrencinin saldırıya uğraması, onun yerini alan öğrencinin ise yalanlar, ihanet ve kıyasıya rekabetle dolu bir dünyaya adım atmasını konu edinen dizinin oyuncu kadrosunda Lauren Holly (Monique Dubois), Kylie Jefferson (Neveah), Casimere Jollette (Bette Whitlaw) gibi isimler rol alıyor.

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