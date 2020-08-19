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Gaziantepli baklava ustalarından Türk çıktığını açıklayan Halsey'e davet!

Şarkıcı Halsey, DNA testiyle yüzde 11 Türk olduğunu öğrenince baklava yapmayı ve Türkçe öğrenmeye başladığını söylemişti. Baklavacılardan Halsey'e davet geldi.

Gaziantepli baklava ustalarından Türk çıktığını açıklayan Halsey'e davet!
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Amerikalı dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, yaptırdığı DNA testi sonrası yüzde 11 Türk olduğunun ortaya çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından baklava yapmayı ve Türkçe öğrendiğini söyleyen şarkıcıya Gaziantepli baklava ustalarından davet geldi. Baklavacılar genç şarkıcıyı baklava öğrenmek için Gaziantep'e davet ederek baklava yapımı için tüyolar verdi.

"Macar değil Türk'müşüm"

Yaptırdığı DNA testinde yüzde 11 Türk çıktığını öğrenen Macar asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, baklava yapmayı ve Türkçe öğrenmeye başladığını ifade etti. Güzel şarkıcı, geçen ay yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Ancak yaptırdığım DNA testinde pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu öğrendim. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmek için yeterli" dedi.

"Baklava yapımını yerinde öğrensin"

Halsey'nin paylaşımı sonrası Gaziantepli baklavacılar genç şarkıcıyı baklava yapmayı öğrenmesi için kente davet etti. Gaziantep'ten Brad Pitt ve Angelina Jolie'ye baklava gönderip barışmalarını isteyen baklava ustası Serdal Urhanoğlu, Halsey'e baklava yapımı için tüyolar vererek kente davet etti. Urhanoğlu, "Halsey hanımı Gaziantep'e davet ediyorum. Baklava yapımını yerinde öğrensin. Ben biraz anlatmak istiyorum. Baklava hamurunun çok ince açılması gerekiyor. İçine taze Antep Fıstığı ve kaymak koyup, halis sadeyağ vereceksiniz. Sonra bizim burada odun ateşi ile pişirilir kendisinin imkanı var mı bilmiyorum ama bu fırında pişirilmeli. Sonra da şekeri verilir. Kendisini Türkiye'ye davet ediyorum Gaziantep'e gelsin baklava yapımını öğretelim. Hem bu lezzetleri tatsın hem de baklavayı yerinde öğrensin" dedi.

Kaynak: DHA

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