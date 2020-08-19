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Sevgilisini döven Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, açıklama yaparak özür diledi

Sevgilisini dövdüğü iddia edilen Ozan Güven için, "Olaydan alnının akıyla çıkacaktır" diyen Halit Ergenç, sosyal medyadan açıklama yaparak özür diledi.

Sevgilisini döven Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, açıklama yaparak özür diledi
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Ünlü oyuncu Halit Ergenç, rol arkadaşı Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için Babil dizisinden çıkarılmasıyla ilgili arkadaşına destek verdi. Kısa sürede sosyal medyadaki tepkilerin odağı olan Ergenç, yeni bir açıklama yayınladı.

"Bu olaydan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum"

Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili konuşan Halit Ergenç, "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.

"Hayal kırıklığına uğrattım, özür diliyorum"

Bu açıklamayla tepkileri üzerine çeken Halit Ergenç, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaparak "Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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