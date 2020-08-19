Renklerin aşk hayatı ve cinsel yaşam üzerine etkileri hangi renk neyi ifade eder?

Tercihlerimiz, kendimizle ilgili çok şeyi açığa çıkarıyor. Tıpkı renk tercihlerimizde olduğu gibi… Çünkü renklerin gizemli dünyası ve içinde barındırdığı anlamlar kişilik özelliklerimizden aşk hayatımıza kadar çok şeyi fısıldıyor. Özellikle de aşk hayatımızla ile ilgili söyledikleri bazen bizim bile fark edemediğimiz kör noktalara dokunuyor. Nörolog Mehmet Yavuz, seçimlerinize göre aşkta hangi renk olduğunuzu açıklıyor.

AŞKIN EN TUTKULU TONU: KIRMIZI

Toprak ananın enerjisini simgeleyen kırmızı, aşk deyince ilk akla gelen renktir. Eğer sizin de her zaman ilk tercihiniz kırmızıysa ilişkilerinizde tutku önce gelir. Enerjinin ve dinamizmin olmadığı bir ilişki size göre değildir. Duygularınızı yoğun yaşar partnerinizden de bu yoğunlukta bir his beklersiniz. İlişkide size ihtiyaç duyulmasından hoşlanırsınız. Ayrıca anaç yapınız sayesinde aile kurmak konusunda oldukça isteklisiniz. Ayrıca uzun süreli ilişkilerinin aranan insanısınız.

Eğer siz de bir kırmızı severseniz cinsellik sizin için olmazsa olmazdır. Hayatınızın en önemli noktalarından biri olan seks, sizin için kök salmayı sağlayan ve yeni hayat enerjileri getiren yaşamsal bir eylemdir.

NEŞELİ KİŞİLERİN VAZGEÇİLMEZ RENGİ: SARI!

Sarı renk başlı başına bir enerji deposudur. Hızlı, aktif ve heyecanlı insanların ilk tercihi olan sarı sizin ilişkinizi temsil ediyorsa, enerji dolu bir hayatınız var demektir. Şakalaşmayı, flört etmeyi, hayranlık duymayı ve duyulmayı çok seviyorsunuz ve bu sizi daha da enerjik kılıyor. Haliyle bu ruh haliniz aşka da yansıyor. Sizin için aşk mantıklı aynı zamanda baştan çıkarıcı olmalı. Durağan ilişkilerin insanı hiç olmadınız. Sürprizlerle dolu ve spontane ilişkiler her zaman ilk tercihiniz. Ancak şöyle bir olumsuz tarafınız var ki, o da aldatmaya meyilli oluşunuz.

Cinsellik sizin için olmazsa olmaz değil. Hatta fiziksel yakınlaşmalardan ziyade fantezileri tercih ediyorsunuz. Eğer siz birini hayatınıza dahil edecek ve cinsellik yaşayacaksanız ancak o kişinin bazı kriterli aşması gerekiyor.

ŞEFKATİN ADI: YEŞİL

Huzuru temsil eden yeşil aynı zamanda erdemli olmayı temsil eder. Ayrıca duyguların merkezinde yer alan yeşilin yaydığı enerji alanında yer aldığı söylenir. Bu yüzden bazı toplumlarda aşkın rengi kırmızı değil yeşildir. Eğer sizin de favori renginiz yeşilse derin yaşanan sevgiden yanasınız demektir. Siz kesinlikle bir aşk insanısınız ve aşık olduğunuzda tamamen bağlanıyorsunuz. Hassas ve naif tarafınız ilişkilerde fazla verici olmanıza yol açabiliyor. Bu durum ilk zamanlarda yorucu olmasa da zamanla sizi ve ilişkinizi yıpratabiliyor. Bu konuda daha kontrollü olmanızda fayda var. Bir de ilişkilerinizde partnerinizin iyi bir arkadaş olması sizin için çok önemli.

Söz konusu cinsellik olduğunda ise duygular her zaman sizin için ön planda. Hatta duygular yoksa cinsellik de yok. Eğer partnerinize karşı güçlü duygular besliyorsanız cinsellik, işte o zaman sizin için bir anlam ifade ediyor.

İLHAM VERİCİ AŞK: MAVİ

Hisleriyle hareket ediyor ve hassas bir yapınız olması sebebiyle çabuk kırılıyorsanız aşkta renginiz mavi demektir. Duygularınız ilişkilerinizde yol göstericiniz oluyor. Aynı zamanda dinamik ve dışadönük yapınız ilişkilerinize de yansıyor. Hem hassas hem de dinamik oluşunuz her ne kadar komplike bir alan yaratsa da aşkın ilham verici gücünü de ortaya çıkarmayı başarıyor.

Yaratıcı enerjiniz cinselliğinizi de şekillendiriyor. Yeniliklere açık olmanız karşısında partnerinizin de aynı cesarette olmasını bekliyor ve kuş gibi özgür olmayı seviyorsunuz. Ayrıca duyguların kelimelerle dile getirilmesinden hoşlandığınız için cinsellikte de konuşmayı seviyorsunuz.

DİKKATLİ AŞIK: MOR

Kontrolcü ve dikkatli yapınız gereği aşkta emin adımlarla yürümeyi tercih ediyorsunuz. Hatta bu hakimiyet dürtüsü bazen ilişkilerinizde duygularınızı açığa çıkarma konusunda size engelleyici olabiliyor. Ayrıca ilişkilerde karar veren, kontrol eden ve yönlendiren taraf olmayı seviyorsunuz. En önemlisi de ilişkilerinizde sınırlarınız var ve partnerinizin bu sınırları aşması hiç ama hiç hoşunuza gitmiyor.

Kontrolcü yapınız seks hayatınızda da önemli bir rol oynuyor. Ancak sizi gerçekten etkileyen ve güçlü çekim gücünün hissedildiği durumlar bu kontrolcü zırhın düştüğü anlara denk geliyor. İşte bu anlarda kontrol de sınırlar da kalkıyor.