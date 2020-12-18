Kolay su böreği tarifi lezzetine doyum olmaz!

Kolay su böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olmaya aday olacak kolay su böreği tarifine hayran kalacaksınız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarife bayılacaksınız. İşte hazırlanışı!

MALZEMELER:

6 adet yufka

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı su

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

2 su bardağı kaşar peyniri(rendelenmiş)

2 su bardağı beyaz peynir(ufalanmış)

1/4 demet maydanoz(doğranmış)

Üzeri İçin:

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı susam

HAZIRLANIŞI:

Bir kasenin içerisinde süt, su, sıvı yağ ve yumurtayı çırpıp güzelce karıştırın.Beyaz peynir, kaşar peyniri ve maydanozu karıştırın.Yuvarlak fırın tepsisini yağlayın ve en alt katmanına ilk yufkanızı kenarları dışarıdan sarkacak şekilde yerleştirin. Üzerine 1 kepçe sütlü karışımı ekleyip güzelce yayın.Kalan 5 yufkanın 4'ünü iri parçalara bölün. Hazırladığınız sütlü karışımın içerisine yufkaları batırıp tamamen harca bulanmasını sağlayın.Yufkaların ikisini ilk kat yufkanın üzerine gelişi güzel serin ve iç harcın yarısını bu kata koyun.Kalan yufkaları harcın üzerini örtecek şekilde yerleştirin. En son ilk yufkanın kenarlarını tepsinin içerisine doğru kapatın ve sütlü karışımdan üzerine sürün.Son yufkayı da üzerini güzelce kapatacak şekilde tepsiye serin ve kalan sütlü karışımdan üzerine ilave ettikten sonra çırpılmış yumurta ve susam serpiştirin.Böreği dilimleyerek 195 derece fansız programda ısıtılmış fırında üzeri kızarıp yufkalar kat kat ayrılana dek, kontrollü olarak pişirin.Oda sıcaklığında ılımaya bırakın ve servis edin. Afiyet olsun!