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Portakallı zeytinyağlı kereviz nasıl yapılır enfes bir tat!

Kerevizin en güzel hali olan portakallı zeytinyağlı kereviz yemeği tadıyla büyülüyor. İşte nefis portakallı zeytinyağlı kereviz tarifi...

Portakallı zeytinyağlı kereviz nasıl yapılır enfes bir tat!
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Kalorisi az ama bir o kadar da lezzetli bir tarif arıyorsanız portakallı zeytinyağlı kereviz tam size göre. Kereviz sevmeyenlere bile kereviz yedirecek enfes bir tat olan portakallı zeytinyağlı kereviz tarifini denemeden geçmeyin. Peki portakallı kereviz nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte detaylar...

Portakallı zeytinyağlı kereviz malzemeleri:

3 tane orta boy kereviz
1 tane patates
1 tane kuru soğan
½ çay bardağı su
½ çay bardağı zeytinyağı
1 tane havuç
2 bardak portakal suyu
½ kaşık tuz
½ kaşık şeker

Portakallı zeytinyağlı kereviz yapılışı:

Öncelikle kerevizleri soyun ve dilimleyin. Daha sonra limonlu suyun içine koyarak kararmasını önleyin. Patatesleri de soyup dilimleyin. Bir tencerenin içine zeytinyağını alın. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları koyun ve yarım bardak suyu ekleyin. Soğanları yumuşayıncaya kadar pişirin. Havuçları dilediğiniz şekilde doğrayıp tencereye ekleyin. Daha sonra kereviz ve patatesleri de ekleyin. Dilerseniz kerevizin yapraklarını da ekleyebilirsiniz. Daha sonra portakal suyunu ve baharatlarını ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun...

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