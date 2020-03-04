Kızılcık suyunun faydaları neler kanseri önlemede birebir!

Ekşimsi tadıyla herkesin sevdiği bir meyve olan kızılcık, suyu sıkılıp ekstraktlarıyla tüketildiğinde insan vücuduna birçok yarar sağlıyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde kızılcık tam bir kanser düşmanı. Öyle ki kızıkcık hem kanseri önlüyor hem de kanserli hücreleri öldürüyor. İşte kızılcık suyunun hiç bilmediğiniz faydaları!

Kanseri önlüyor, kanserli hücreleri öldürüyor!

Kızılcıklar anti-kanser özellikleri bakımından zengin bir kaynaktır. Kızılcık ve ekstraktlarında bulunan fitokimyasalların, kanser hücreleriyle savaşır. Kızılcık’ta bulunan flavonol ve antosiyanin glikozit bileşenlerinin, kanser hücrelerini öldürmede ve kanserin önlenmesinde faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Kızılcıkların, karaciğer, meme, yumurtalık, prostat ve kolon gibi farklı kanser türlerindeki ilerlemeyi yavaşlattığı da biliniyor.

Enfeksiyonlarla mücadele

Kızılcıklarda antioksidanların ve polifenollerin varlığı, vücudunuzu serbest radiküllere ve zararlı toksinlere karşı korumanıza yardımcı olurken, soğuk algınlığı ve gribe neden olan virüslerle mücadele eder.

Ağız ve diş sağlığına iyi gelir

Ağzımız, temizlenmezse dişin çürümesine veya boşluk, plak ve tartar sorunlarına avlanmasına neden olabilecek milyonlarca bakteriye ev sahipliği yapar. Fırçalama ve diş ipi kullanımı, bakterilere neden olan enfeksiyonu ağızdan bir dereceye kadar temizlemeye yardımcı olurken, kızılcık suyu diş ve diş etlerinin etkilenmesini önleyebilir.

Kalp hastalıkları riskini düşürür

Polifenoller ve flavonoidler bakımından zengin olan kızılcıklar, kalp rahatsızlığı veya diğer kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur. Düzenli tüketimi arterlerde plak birikmesini önler ve ayrıca kalbe düzenli oksijen ve kan akışını sağlar. Böylece kalp krizi veya felç riskini azaltır.

İdrar yolu enfeksiyonlarını gideriyor

Kızılcık suyunun birçok faydası arasında, en önemlisi idrar yolu enfeksiyonunu (İYE) sırasında oluşan ağrı ve rahatsızlıktan kurtulmayı sağlamasıdır. İYE, bazı mikroorganizmaların idrar yolu bölgesinde normalden daha fazla miktarda bulunmasının bir sonucudur. Diğer taraftan kızılcık suyu, bakterilerin mesane duvarına yapışmasını engellediğine inanılan zengin bir proantosiyanidis kaynağı olduğu bilindiği için enfeksiyon durumunda yardımcı olur. Bu, bakterilerin çoğalmak ve daha fazla rahatsızlığa neden olmak için yeterli yer bulamadığı ve bunun yerine sistemden tamamen temizlendiği anlamına gelir. Kızılcıkların da idrarı daha asidik hale getirdiği bilinmektedir. Bu nedenle bakterilerin birikmesi ve daha fazla yayılması için uygun olmayan bir ortam yaratır.

Diyet yapanlar için ideal

Kızılcık'ın % 90'ı sudan oluşur. Küçük bir kase kızılcık sadece 25 kalori içerir. Vitaminler, mineraller ve diğer temel besinler açısından zengin olan kızılcık suyu, hazır bulunan kolaların ve tatlı ve asidik içerik açısından zengin diğer içeceklerin aksine mükemmel bir sağlık içecektir. Ancak tek başına kızılcık suyu içmek, kilo sorunlarından kurtulmanıza yardımcı olamaz. Uygun bir diyet ve ardından düzenli egzersiz rutini istediğiniz sonuca ulaşmanızda son derece önemli bir rol oynar.

Hamilelikte gebelik zerhirlenmesini önler

Hamileyken, hem kendi sağlığınız hem de bebeğiniz için sağlıklı ve besleyici bir diyet zorunlu hale gelir. Diyete vitamin, mineral ve besin maddelerinin dahil edilmesinin yanı sıra, bir bardak kızılcık suyu eklemek, eklampsiyi önlemeye yardımcı olabilecek gerekli miktarda demir, kalsiyum ve C ve E vitamini sağlayabilir.