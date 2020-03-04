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Orman meyveli pavlova nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

Avustralya ve Yeni Zellanda'nın meşhur tatlısı pavlova, lezzeti ve görüntüsüyle sofralarınıza renk katacak. İşte muhteşem pavlova tarifi...

Orman meyveli pavlova nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!
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Elmaelma.com olarak bugün sizler için tatlı tariflerimiz arasında Yeni Zelanda'nın vazgeçilmez tatlısı 'pavlova' tarifini seçtik. Farklı bir tatlı tarifi arayanlar için pavlova harika bir seçim olacak. Sevdikleriniz ve misafirlerinizle keyifini çıkaracağınız pavlova tarifini aşağıya bırakıyoruz. İşte damak çatlatan pavlova tarifi...

Malzemeler:

4 büyük yumurta akı
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı vanilya özütü
1 çay kaşığı elma veya pirinç sirkesi
1/2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 kutu çiğ krema
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 çay kaşığı vanilya özütü
2 su bardağı orman meyvesi

Hazırlanışı:

Fırını 130 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakın. Bir fırın tepsisinin orta kısmına 18 cm. çapında bir daire çizdiğiniz pişirme kağıdı yerleştirin. Toz şekeri mutfak robotuna alın ve iyice incelene kadar çekin. Ayaklı mikser yardımıyla oda sıcaklığındaki yumurta aklarını orta hızda çırpmaya başlayın. Yumurtalar köpük köpük olunca toz şekeri her defasında bir yemek kaşığı olmak üzere azar azar ekleyin.

Mikseri hızlı ayarda toz şeker tamamen eriyene kadar yaklaşık 10- 15 dakika karıştırın. Kontrol için bir parça karışımı iki parmağınız arasına alın. Elinize şeker partikülleri gelmemelidir. Son olarak; 1/2 çay kaşığı vanilya özütü, sirke ve nişastayı da ekleyip spatula yardımıyla karışıma yedirin. Karışımı, bir tepsinin içinde hazırladığınız yuvarlak şablon içine dökün, spatula ile kabaca şekillendirin. Fırının orta katında yaklaşık bir saat pişirin.

Piştiğinde dış kısmında hafif sarımsı bir kabuk oluşacaktır. Pavlova, piştikten sonra fırının kapağını aralayıp içerisinde soğumaya bırakın. Bu esnada soğuk çiğ kremayı, pudra şekeri ve yarım çay kaşığı vanilya özütü ile birlikte sert tepecikler haline gelene kadar çırpın ve dolapta soğumaya bırakın. Fırındaki beze iyice soğuduktan sonra kırmamaya dikkat ederek bir pasta tabağına alın ve üstüne kremayı yayın. En üste kırmızı meyveleri elinizle tek tek yerleştirin. Aynı gün içerisinde tüketin. Afiyet olsun...

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