Burçlara göre cinsel zaaflar neler koç burçları zor olanı arzuluyor!

Burçlar kişinin karakteri ve isteklerine dair ipuçları verdiğinden partnerinizi baştan çıkarmak için yardımına başvurabileceğiniz en etkili yoldur. Her burcun özellikleri farklı olduğu gibi baştan çıkarılma yöntemleri de değişiklik gösteriyor. İşte partnerinizi burcuna göre baştan çıkarma yolları!

Koç



Koç burçları, ulaşılması güç olanlar kişilere bayılırlar. Koç burcu bir partneriniz varsa, zor insanı oynayarak onu kolayca baştan çıkarabilirsiniz. Yarışmayı ve zorlanmayı seven doğaları ile Koçlar, zor olana ulaşmaktan oldukça zevk alırlar.

Boğa



Boğa burçları her zaman sevildiklerini ve arzulandıklarını duymak ister. Ona her fırsatta ne kadar istediğinizi, arzuladığınızı söylerseniz size karşı koyması mümkün olmaycaktır.

İkizler



İkizler burçları çabuk sıkılır. Eğer bir İkizler burcu ile beraberseniz maceraya ve yeniliklere açık olmalısınız. Beklenmedik şeyler İkizlerin hoşuna gider. Onu baştan çıkarmak istiyorsanız alışılmışın dışına çıkmalısınız. Farklı bir mekanda sevişmek, yeni pozisyonlar denemek, sizi hiç görmediği bir halinizle görmek ilgisini çekecektir.

Yengeç



Yengeç burçları duygusal olmaları ile bilinirler. Onlar hisler, cinsellikten daha önemlidir. Mum ışığı, biraz şarap, hafif bir müzik ve derin bir sohbet onları baştan çıkaracaktır.

Aslan



Aslanlar, burçlar içindeki en egolu burçtur. Eğer Aslan burcu ile beraberseniz ona iltifat etmeyi sakın ihmal etmeyin. Hoşlandığınız yönlerini söyleyip buna yatak odasında da devam edin.

Başak



Başak burçlarının temizliğe verdiği önem herkes tarafından biliniyor. Onunla beraber olmak istiyorsanız kişisel bakımınıza özen göstermeli, mis gibi kokmalısınız. Fiziksel ve görsel her şeyden zevk alabilen Başak burçlarını baştan çıkarmak için ona özel bir şeyler yapın. Hiç ummadığı anda dansa kaldırın, beklemediği bir anda seksi şeyler söyleyin ve onu hazırlıksız yakalayın.

Terazi



Terazi burçları dışarıdan ne kadar sessiz sakin görünüyorsa, yatak odasında da bir o kadar edepsiz olmaktan hoşlanırlar. Terazi burcu sevgilinizi baştan çıkarmak istiyorsanız biraz cesur olmanız lazım.

Akrep



Akrep burçları oyun oynamayı ve heyecanlanmayı çok severler, özellikle yatak odasında. Onu baştan çıkarmak için yatak odasında da oyun oynayın ve tüm kontrolü elinize alarak onu kendinize hayran bırakın.

Yay

Yaylar fiziksel şeyler kadar duygusallıktan da etkilenirler. Yay burcu biri ile beraberseniz onu çok bunaltmadan duygularınızı dile getirmeye, onu ne kadar arzuladığınızı söylemeye çalışın. Unutmayın, buradaki önemli nokta bunaltmamak. Çok üstüne giderseniz hiç beklemediğiniz bir hızla kaçabilirler.

Oğlak



Oğlak burçları kontrolün kendisinde olmasını severler. Oğlak burcu sevgilinizi baştan çıkarmak istiyorsanız otoriter olmasını izin verin. Yatakta onun söylediklerini yaparsanız sizi mutlu etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

Kova



Kova burçları iyi olduklarını duymak isterler. Ara ara onu özlediğinizi söyleyin, yatak odasında ise iltifat etmeyi unutmayın. Dış görünüşlerine de çok önem veren Kova burçlarına ne kadar güzel/yakışıklı olduğunu söylemeyi de ihmal etmeyin.

Balık

Balık burçlarını baştan çıkarmak istiyorsanız fiziksel değil duygusal şeylere başvurmalısınız. Onun yanında olun, destek verin. Sizin varlığınızı hep hissetsin. Her koşulda yanında olduğunuzu bilirse, fiziksel bir şey yapmanıza gerek kalmadan onu baştan çıkarabilirsiniz.