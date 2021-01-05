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Yağ yakıcı detoks smoothie nasıl yapılır göbek yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

Vücudunuzu fazla yağlardan arındıracak bir detoks tarifi arıyorsanız haberimiz tam da size göre! İşte yapılışı kolay detoks smoothie tarifimiz...

Yağ yakıcı detoks smoothie nasıl yapılır göbek yağlarınızdan kurtulmanın yolu!
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Kış aylarıyla birlikte kilo almaya daha yatkın olabiliyoruz. Hele bir de pandemi nedeniyle sokağa daha az çıkmak zorunda kaldığımız bu günlerde detoks yapma ihtiyacı hissetmeniz normal. Özellikle göbek yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak harika bir detoks smoothie tarifini sizler için hazırladık! İşte yağ yakan detoks smoothie tarifi...

Yağ yakan detoks smoothie malzemeleri:

1 bardak ananas parçaları
1 yeşil elma
1 bardak ıspanak
1 bardak demlenmiş ve soğutulmuş yeşil çay
2 parça taze zencefil
1 bardak hindistan cevizi suyu
1 yemek kaşığı limon suyu
2 çay kaşığı bal
Yarım salatalık
6 ila 8 taze nane yaprağı

Nasıl yapılır?

Organlarınız gün içinde vücudunuzu toksinlerden arındırmak için çok sıkı çalışır. Çeşitli detoks içecekler tüketmek organlarınızın düzenli detoks işlevlerini geliştirmede ve desteklemede çok yardımcı olabilir. Detoks sırasında, vücuttan toksinlerin atılması teşvik edildiği için kilo vermeniz muhtemeldir. Sizin için hazırladığımız vitamin ve mineral dolu bu yağ yakan smoothie vücudunuz için doğru seçim. Vücudunuzu toksinlerden temizlerken bir yandan da kilo vermek istiyorsanız bu yağ yakan detoks smoothie tarifini denemelisiniz.

 

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