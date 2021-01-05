search menu
search
close

Yumurtanın saça faydaları neler saçları yumuşacık yapıyor!

Hava koşulları, kimyasal boyalar, yıkamada yapılan hatalarla yıpranan saçlarınızı yumurta maskesiyle besleyin! İşte yumurtanın saçlara inanılmaz faydaları!

Yumurtanın saça faydaları neler saçları yumuşacık yapıyor!
-A A+

Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta, saçlar için oldukça faydalı besinlerin başında geliyor. Özellikle yumurtanın sarısı saçları nemlendiren ve elastikiyetini arttıran biyotin açısından oldukça zengindir. Bu nedenle sağlıklı saçlara ulaşmanın yolu bir anlamda yumurtadan geçiyor diyebiliriz. İşte yumurtanın saçlara faydaları...

Saçları yumuşatıp parlatıyor

Yumurta, saçları yumuşatıyor ve doğal bir parlaklık kazandırıyor. Özellikle cansız ve kuru saçlara sahipseniz nemlendirmek için yumurtadan yardım alabilirsiniz.

Saçların uzamasına yardımcı olur

Yumurtanın deyim yerindeyse 'saç gıdası' olan bir işlevi var. Bol protein ve vitamin bileşikleri ile yumurta, düzenli kullanıldığında saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı oluyor.

Dökülmeyi durdurur

Saçların uzamasının yanı sıra dökülme sorununun da karşısında duran yumurta, saç derisini uyarıyor ve kökleri besleyerek güçlendiriyor.

Saçları onarmaya yardımcı

Fön, saç düzleştirici, boya gibi etkenlerden ötürü kırılan saçların onarımına yardımcı oluyor, içeriğindeki faydalı yağlar ile saç dokusunu iyileştiriyor. 

Saç dökülmesini önleyen yumurta maskesi

Malzemeler:

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 fincan su

Hazırlanışı:

2 adet yumurta sarısı ile 2 yemek kaşığı zeytinyağını cam bir kabın içinde iyice karıştırın. Malzemeler iyice karıştıktan sonra suyu ilave edin ve tekrar karıştırın. Karışımı saçlarınızın tamamına uygulayın ve yaklaşık 20 dakika bekleyin. 15 gün arayla uygulayacağınız bu yumurta maskesi saç dökülmesini önleyecektir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bakımsız dişler vücudu ele geçiriyor dikkat! Bakımsız dişler vücudu ele geçiriyor dikkat!
Öneriler
Salatalık maskesi ile yaşlanmayı durdurun! Salatalık maskesi ile yaşlanmayı durdurun!
Cilt Bakımı
En Güncel Galeriler
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Yeni sevgilisiyle dans videosunu paylaşan Şeyma'dan Acun'a gönderme!
Yeni sevgilisiyle dans videosunu paylaşan Şeyma'dan Acun'a gönderme!
Yakışıklı şarkıcı eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor!
Yakışıklı şarkıcı eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor!
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
Özgürlüğü erkek olmakta buldular! Yeminli bakirelerin son hali olay!
Özgürlüğü erkek olmakta buldular! Yeminli bakirelerin son hali olay!
Evde doğal scrub ile bebeksi cilde sahip olabilirsiniz!
Evde doğal scrub ile bebeksi cilde sahip olabilirsiniz!
Önceki Haberler
Kadınları cinsellikten soğutan 8 davranış!
Kadınları cinsellikten soğutan 8 davranış!
İki malzemeli çok amaçlı temizleyici tarifi!
İki malzemeli çok amaçlı temizleyici tarifi!
Çıplak uyumanın birbirinden ilginç faydaları!
Çıplak uyumanın birbirinden ilginç faydaları!
Ünlü oyuncu dehşeti yaşamıştı! İddianame düzenlendi!
Ünlü oyuncu dehşeti yaşamıştı! İddianame düzenlendi!
Vazgeçilmez lezzet: Damla çikolatalı kurabiye
Vazgeçilmez lezzet: Damla çikolatalı kurabiye
Enfes lezzet: Brokoli çorbası
Enfes lezzet: Brokoli çorbası
Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den dikkat çeken paylaşım!
Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den dikkat çeken paylaşım!
İrem'den akıl hastanesi çıkışı: Pandemi uzarsa odamı hazırlasınlar!
İrem'den akıl hastanesi çıkışı: Pandemi uzarsa odamı hazırlasınlar!
Yorumlar