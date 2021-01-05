Yumurtanın saça faydaları neler saçları yumuşacık yapıyor!

Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta, saçlar için oldukça faydalı besinlerin başında geliyor. Özellikle yumurtanın sarısı saçları nemlendiren ve elastikiyetini arttıran biyotin açısından oldukça zengindir. Bu nedenle sağlıklı saçlara ulaşmanın yolu bir anlamda yumurtadan geçiyor diyebiliriz. İşte yumurtanın saçlara faydaları...

Saçları yumuşatıp parlatıyor

Yumurta, saçları yumuşatıyor ve doğal bir parlaklık kazandırıyor. Özellikle cansız ve kuru saçlara sahipseniz nemlendirmek için yumurtadan yardım alabilirsiniz.

Saçların uzamasına yardımcı olur

Yumurtanın deyim yerindeyse 'saç gıdası' olan bir işlevi var. Bol protein ve vitamin bileşikleri ile yumurta, düzenli kullanıldığında saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı oluyor.

Dökülmeyi durdurur

Saçların uzamasının yanı sıra dökülme sorununun da karşısında duran yumurta, saç derisini uyarıyor ve kökleri besleyerek güçlendiriyor.

Saçları onarmaya yardımcı

Fön, saç düzleştirici, boya gibi etkenlerden ötürü kırılan saçların onarımına yardımcı oluyor, içeriğindeki faydalı yağlar ile saç dokusunu iyileştiriyor.

Saç dökülmesini önleyen yumurta maskesi

Malzemeler:

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 fincan su

Hazırlanışı:

2 adet yumurta sarısı ile 2 yemek kaşığı zeytinyağını cam bir kabın içinde iyice karıştırın. Malzemeler iyice karıştıktan sonra suyu ilave edin ve tekrar karıştırın. Karışımı saçlarınızın tamamına uygulayın ve yaklaşık 20 dakika bekleyin. 15 gün arayla uygulayacağınız bu yumurta maskesi saç dökülmesini önleyecektir.