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Hande Erçel ev halini paylaştı takipçileri beğeni yağdırdı!

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en güzel 100 kadını arasında 1. seçilen Hande Erçel ev halini paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Hande Erçel ev halini paylaştı takipçileri beğeni yağdırdı!
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Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ev halini paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı saniyeler içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

Ev halini paylaştı, beğeni yağdı 

Sen Çal Kapımı adlı dizide Kerem Bursin ile başrol oynayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Dünyanın En Güzel 100 Kadını arasında listede zirveyi kimseye kaptırmamış ve 1. olmuştu. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından ev halini paylaştı. Erçel'in mini şortuyla verdiği pozuna beğeni üstüne beğeni yağdı. 

İşte o paylaşım... 

 

Hande Erçel kimdir?

Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı. Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

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