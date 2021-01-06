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Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı

Harry Potter serisiyle üne kavuşan İngiliz oyuncu Jessie Cave, üç aylık bebeğinin koronavirüse yakalandığını duyurarak sevenlerinden dua istedi.

Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı
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Harry Potter serisiyle üne kavuşan İngiliz oyuncu Jessie Cave, üç aylık bebeğinin koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurarak sevenlerinden dua istedi.

KÖTÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU 

Ekim ayında zorlu bir hamilelik sürecinin ardından oğlu Abraham'ı kucağına alan 33 yaşındaki Jessie Cave, bebeğinin koronavirüsüne yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Cave, ''Zavallı bebeğim korona oldu. Şu an durumu iyi ve günden güne daha da iyiye gidiyor. Bu mutasyon çok güçlü ve bulaşıcı'' dedi. 

"ZAVALLI BEBEĞİM KORONA OLDU"

Sosyal medya hesabından hastane odasında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan dünyaca ünlü oyuncu, İngiltere'deki yeni mutasyon sonrası alınan kısıtlama kararlarına gönderme yaparak şunları söyledi: "Haberleri izole edilmiş bir hastane odasında izledim. Zavallı bebeğim korona oldu. Şu an durumu iyi ve günden güne daha da iyiye gidiyor. Bu mutasyon çok güçlü ve bulaşıcı. Umarım herkes önümüzdeki günlerde daha dikkatli olur. Yeni yıla böyle başlamak ve travmatik bir doğumdan bu kadar kısa süre sonra hastaneye dönmek istemezdim. Doktorlara minnettarım. Lütfen bebeğimin iyileşmesi için dua edin."

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