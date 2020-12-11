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Hakan Taşıyan'a organ nakli yapılacak! Kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer...

Sanatçı Hakan Taşıyan, organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Taşıyan'a kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer nakli yapılacağı öğrenildi.

Hakan Taşıyan'a organ nakli yapılacak! Kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer...
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Türkiye'deki arabesk müziğin temsilcilerinden Hakan Taşıyan, yaşadığı sağlık sorunları haberleriyle gündeme gelmişti. Hakan Taşıyan için Sağlık Bakanlığı devreye girmiş ve sanatçının tüm tetkiklerinin Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılması sağlanmıştı.

Organ nakli kesinleşti

Bir ayı aşkın süre hastanede yatan sanatçı, nakil kararını sosyal medyada sevenlerine şu mesajla duyurdu: “Hafta başında doktorlarımızın yaptığı kurul toplantısı neticesinde, karaciğer ve böbrek nakli kararı kesinleşmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri, doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız durumumu yakinen takip etmekte ve ilgilenmektedir.”

Ameliyat için tarih bekliyor

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle zor zamanlar yaşayan Hakan Taşıyan’a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacağı öğrenildi. Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren arkadaşı Hakan Yılmaz, ameliyat tarihinin henüz belli olmadığını belirterek, "Kan ihtiyacı vardı, bulundu. Şimdi doktorların ameliyat için tarih vermesini bekliyoruz. Hem karaciğer hem de böbrek nakli olacak. bir dizi tetkik yapılıyor, durumu şu anda stabil" ifadelerini kullandı.

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