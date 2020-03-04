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Oyuncu Alpaslan Özmol kendisi hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan etti!

Alpaslan Özmol hakkında sıkça çıkan ölüm haberlerine "Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem arayıp sesini duyup kapatıyor" deyip isyan etti.

Oyuncu Alpaslan Özmol kendisi hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan etti!
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Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin karakteriyle tanınan Alpaslan Özmol, sosyal medyada sürekli çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

"Ölümle mizah olmaz"

Birkaç gün önce koronovirüsten öldüğü yönünde haberler çıkan Alpaslan Özmol, Uçankuş'a konuştu. Özmol, "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Ölüm haberi Twitter 'trend'lerine girmişti

Sosyal medya kullanıcıları tarafından zaman zaman ortaya atılan 'Çaycı Hüseyin öldü' haberleri birkaç gün önce Twitter'da tekrar gündem olmuştu. Dünya gündeminde koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi hayatını kaybederken Özmol'un da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği söylentisine Twitter'dan yorum yağmıştı. Oyuncu için "Abi cenazene gelemedim, bir daha ki ölüşüne artık", "Birçok sebepten ölen Çaycı Hüseyin koronavirüsten öldü" ve "Bu sene çok erken öldü" gibi yorumlar yapılmıştı.

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