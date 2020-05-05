Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'nın paylaşımı duygulandırdı!

Eski manken Ebru Şallı kanser tedavisi gören oğlunu kaybetmişti. Evlat acısıyla yıkılan Şallı yürek dağlayan bir paylaşımda bulundu. Şallı, hasta yavrusunu tedavi olması için hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaşarak yazdığı notuyla yürek dağladı.

''Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede''

Evladını kaybettikten sonra kendisini evine kapatan ve acısını dindirmeye çalışan Ebru Şallı, sosyal medyada hızla yayılan 'anne kedi hastalanan yavrusunu hastaneye getirdi' yazılı fotoğrafları paylaşarak "Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede" notunu düştü.

Oğlunu toprağa vermişti

Ebru Şallı, lenfoma hastası oğlunu iyileştirmek için iliğini vermişti. Tedaviye başlarda olumlu yanıt veren Pars, hastalığın nüksetmesiyle 16 Nisan'da vefat etti. Ebru Şallı, oğlunun mezar taşına "Hep benimlesin ponçiğim" yazdırmıştı. Şallı, oğlunun Kilyos'taki mezarını da sık sık ziyaret ederek çiçek bırakıyor.

İşte Ebru Şallı'nın paylaşımları...