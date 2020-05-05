search menu
search
close

Ebru Polat kimdir Nihat Hatipoğlu paylaşımı olay oldu!

Şarkıcı Ebru Polat Nihat Hatipoğlu'nun programını izlerken çektiği bir kareyi paylaşıp, ' üzgün olma' yorumunu yapınca beğeni yağdı.

Ebru Polat kimdir Nihat Hatipoğlu paylaşımı olay oldu!
-A A+

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine günde oldu. Polat'ın, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programını izlerken Hatipoğlu'na yaptığı yorum olay oldu. 

''Geçen yılki gülen yüzünü istiyoruz'' 

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programı bu yıl da devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle yayında seyirci almayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu onun yerine kendisine sorulan soru videolarını paylaşıp yanıtlar veriyor.Şarkıcı Ebru Polat Nihat Hatipoğlu'yla ilgili bir paylaşım yaptı. Polat Nihat Hatipoğlu'nun yayınını paylaşarak şunları yazdı: "Hocam seni seviyoruz. Üzgün olma. Geçen yılki gülen yüzünü istiyoruz hep."

Ebru Polat kimdir Nihat Hatipoğlu paylaşımı olay oldu!

 Ebru Polat kimdir? 

 2007 yılında piyasaya sürdüğü "Çetin Ceviz" isimli ilk albümü ile ünlü olan Türk pop müziği sanatçısı Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmirde dünyaya geldi. Son derece hiperaktif bir çocuk olan Polat'ın, müziğe eğilimi ilkokulda okul korosuna girerek başladı. Bale eğitimi aldı fakat kısa bir süre sonra bırakmak zorunda kaldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesii Hukuk Fakültesi’nde eğitimini başarıyla tamamlayan Polat, bir süre avukat olarak görev yaptı. Eğitim kariyerine devam etmek için psikoloji bölümünde master yapacağı sırada hayatını tamamen değiştirecek bir karar alarak okulunu ve işini ardında bırakarak yönünü müziğe çevirdi. Kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı. 2 Yıl boyunca sürekli şan dersleri aldı. 2007 yılında Çetin Ceviz isimli ilk albümümü çıkardı fakat çok içine sinen bir albüm olmadı. Daha fazla çalışması gerektiğini farkederek geceli gündüzlü çalışarak yeni maksi single olarak Çok Geç’i hazırladı. 2009 yılında Kalp Ayazı albümünü çıkarttı. 2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı. 2013 yılında ise "Günaha Davet" ve "Hediyem Olsun" single'larını piyasaya sürdü. 2015'te ise "Çilli Bom" şarkısını tekrar yorumlayan Ebru Polat, 7 Nisan'da 9 şarkının yer aldığı "9 Hit" albümünü yayımladı. Son şarkısı 'Madam' ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Şeker hastalığına birebir! Şeker hastalığına birebir!
Organik
Haluk Levent'ten sevenlerine müjde! Talk Show yapmaya başlıyor! Haluk Levent'ten sevenlerine müjde! Talk Show yapmaya başlıyor!
Magazin
En Güncel Galeriler
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Önceki Haberler
Ramazanda dinç olmak için iftarda ne kadar su içilmeli?
Ramazanda dinç olmak için iftarda ne kadar su içilmeli?
Seren Serengil'in eski eşi bombayı patlattı: Para peşinde...
Seren Serengil'in eski eşi bombayı patlattı: Para peşinde...
Kadınların en önemli 5 erojen bölgesi!
Kadınların en önemli 5 erojen bölgesi!
Özlenen lezzet: Karnıyarık tarifi
Özlenen lezzet: Karnıyarık tarifi
Bir dilim asla yetmeyecek: Kremalı çilekli pasta
Bir dilim asla yetmeyecek: Kremalı çilekli pasta
Romatizma tedavisinde en etkili 5 besin!
Romatizma tedavisinde en etkili 5 besin!
Manken Simge Tertemiz'in babası feci şekilde can verdi!
Manken Simge Tertemiz'in babası feci şekilde can verdi!
Saçlarınızı çabucak uzatacak 3 malzemeli sprey tarifi!
Saçlarınızı çabucak uzatacak 3 malzemeli sprey tarifi!
Yorumlar