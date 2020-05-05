Seren Serengil'in eski eşi Musa Aytun kim boşandıktan sonra bu açıklamayı yapmıştı!

Sade bir törenle dünyaevine giren Yaşar İpek ve Seren Serengil, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar vermişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu durum İpek'in Serengil'e hakaret ve küfürler savurduğu ses kaydı ile daha da gün yüzüne çıkmıştı. Yaşanan bu kötü olaylar yüzünden fenalaşıp apar topar hastaneye kaldırılan Seren Serengil düşük yapmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım ile bebeğine veda etmişti. Bir çok ünlü ismin Seren Serengil'e geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Seren Serengil'in geceyi oyuncak bebeğine sarılıp hıçkırıklar içinde ağlayarak uyuyakaldığı fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Serengil'in Yaşar İpek'ten önceki eşi Musa Aytun'un boşanma öncesi yaptığı açıklamalar ise yıllar önce magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyordu. Seren Serengil, ayrılığa gerekçe olarak erken doğum nedeniyle kaybettiği bebeğinin Musevi mezarlığına gömülmesini ve Musa'nın 'çok kötü bir huyunun olmasını' göstermişti. Musa Aytun hakkında yapılan açıklamalara daha falza dayanamayıp bomba açıklamalarda bulunmuştu. İşte Seren Serengil'in eski eşi Musa Aytun'un boşanma sonrası yaptığı bomba açıklamalar...

''ONUN BASKICI TUTUMUNA DAHA FAZLA DAYANAMAYIP EVİ TERK ETTİM''

Musa önce "Seren Serengil ile 2005 yılında tanışıp 2006 yılında da evlendik. Henüz üniversite öğrencisi olduğum bu yıllarda yaş farkını hiç sorun etmezken, zaman içinde anlaşamaz hale gelmiş ve onun baskıcı tutumuna daha fazla dayanamayarak evi terk etmiş bulunmaktayım. Bu ayrılık süresince, artık evliliğimizin devam edemeyeceğine karar vererek de boşanma davası açtım" sözleriyle durumu özetledi. Sonra suçlamalara cevap verdi.

"PARA ALMAK İÇİN YAPIYOR"

"Öğrenciliğim dahil, evliliğim süresince çalıştım ve evimin geçimini sağladım. Seren bu süreçte herhangi bir işte çalışmadığı gibi düzenli bir geliri de olmadı. Ayrıca haberlerde belirtildiği gibi ne benim için satılan bir ev ne de araba söz konusudur. Bu güne kadar sessiz kaldım ancak tahammül edilemez iftiralar atıldığı için kendimi savunmak zorundayım. Ayrıca boşanma davası ile para talep edebilmek için basını da alet ederek yapılan hazırlıklar olduğu endişesini taşımaktayım. Yoksa Seren'in yanlış haberlerle gündemde kalma çabalarına ayak uydurmak niyetinde değilim." İşte Musa'nın söyledikleri bunlar... Bakalım bundan sonra neler olacak!!!

MUSA AYTUN KİMDİR?

Seren Serengil'in eski eşi Musa Aytun inşaat işi yaptığını ve Serengil için ailesine sırt çevirdiğini açıkladı. Aytun'a yanıt veren Serengil ise Aytun'un inşaat işi yapmadığını satış elemanı olduğunu söylemişti.