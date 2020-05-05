Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Programa katılan bir konuk canlı yayında, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü sunucu Esra Erol'un tepkisi kameralara yansıdı.

''Bu süreci hafif geçiriyorum''

Programa konuk olan kadın, "Bana korona teşhisi koydular. Ben bunun hafifini geçiriyormuşusum. 12 gün hastanede tedavi gördüm sonra doktorlar evinde tedavi olabilirsin dedi" ifadeleriyle yeni tip koronavirüse yakalandığını ve süreci hafif geçirdiğini söyledi.

''Tedavi sürecinde değilim''

Konuğunun sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol ise, "Sen tedavi sürecinde misin?" diye sordu. Konuk ise, "Hayır, geçti artık iyi oldum. Çok şükür atlattım onu. Kızım bana yardımcı oldu. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.