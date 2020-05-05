search menu
search
close

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol'un tepkisi kameralara  yansıdı.

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
-A A+

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.  Programa katılan bir konuk canlı yayında, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü sunucu Esra Erol'un tepkisi kameralara  yansıdı.

''Bu süreci hafif geçiriyorum''

Programa konuk olan kadın, "Bana korona teşhisi koydular. Ben bunun hafifini geçiriyormuşusum. 12 gün hastanede tedavi gördüm sonra doktorlar evinde tedavi olabilirsin dedi" ifadeleriyle yeni tip koronavirüse yakalandığını ve süreci hafif geçirdiğini söyledi.

''Tedavi sürecinde değilim''

Konuğunun sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol ise, "Sen tedavi sürecinde misin?" diye sordu. Konuk ise, "Hayır, geçti artık iyi oldum. Çok şükür atlattım onu. Kızım bana yardımcı oldu. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Şeker hastalığına birebir! Şeker hastalığına birebir!
Organik
Haluk Levent'ten sevenlerine müjde! Talk Show yapmaya başlıyor! Haluk Levent'ten sevenlerine müjde! Talk Show yapmaya başlıyor!
Magazin
En Güncel Galeriler
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Önceki Haberler
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
İdrar renginizde bir değişiklik varsa aman dikkat!
İdrar renginizde bir değişiklik varsa aman dikkat!
Evladını kaybeden Ebru'nun son paylaşımı yürek dağladı!
Evladını kaybeden Ebru'nun son paylaşımı yürek dağladı!
Ünlü şarkıcının Nihat Hatipoğlu paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Ünlü şarkıcının Nihat Hatipoğlu paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Ramazanda dinç olmak için iftarda ne kadar su içilmeli?
Ramazanda dinç olmak için iftarda ne kadar su içilmeli?
Seren Serengil'in eski eşi bombayı patlattı: Para peşinde...
Seren Serengil'in eski eşi bombayı patlattı: Para peşinde...
Kadınların en önemli 5 erojen bölgesi!
Kadınların en önemli 5 erojen bölgesi!
Özlenen lezzet: Karnıyarık tarifi
Özlenen lezzet: Karnıyarık tarifi
Yorumlar