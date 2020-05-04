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Kadınların erojen bölgeleri neler dudaklar bunlardan biri!

Her kadının vücudunda tahrik olmasını sağlayan erojen bölgeler var. İşte kadınların en önemli 5 erojen bölgesi!

Kadınların erojen bölgeleri neler dudaklar bunlardan biri!
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Bir kadının vücudundaki erojen bölgeler seksten daha fazla zevk alması için olanak sunar. Pek çok kadın vücudundaki hassas bölgelerin aslında farkında bile değil. Ancak bu bölgelerin nerede olduğunu öğrenmek daha iyi bir cinsel yaşam için olmazsa olmaz. Bu nedenle erojen bölgelerinizi öğrenin ve partnerinize nasıl davranırsa seks yapmaya hazır hale geleceğinizi ve size daha fazla zevk verebileceğini anlatın. Kadın vücudundaki en önemli 5 erojen bölgeyi sıraladık...

Dudaklar

Dudaklar, kadınların erojen bölgelerinin başında geliyor. Dişler ve dil öpüşmenin önemli enstrümanlarıdır ancak kadınlar ufak dudak temasından daha fazla tahrik olur. Ufak dudak dokunuşları ile başlayan ve uzun süren bir öpüşme, kadını sekse hazır duruma getirir. Bir erkeğin yapabileceği en büyük hata, öpüşürken kadının dudaklarını ısırması ve dilini ağzının içine sokmasıdır.

Boyun ve kulaklar

Partneriniz dudaklarını bu bölgede belli belirsiz dokunuşlarla gezdirmelidir. Soluğunun teninize yaklaşması bile heyecanınızı artırmaya yetecektir. Bu bölgeye keskin dokunuşlar gıdıklanmanız ile sonuçlanır ve bu da cinsel isteğinizi öldürebilir.

Klitorisin üst kısmı

Erkekler için klitorisin yerini bulmak bazen zordur. Onlara sabırla yavaş olmalarını ve nazik davranmaları gerektiğini söyleyin. Kadın bedeni erkek bedeninden farklıdır ve siz söylemedikçe yaptıklarının size ne hissettirdiğini bilemez. Belki farkında değilsiniz ama klitorisinizin hemen üst kısmı, bikini bölgesi bir kadının en hızlı uyarıldığı erojen bölgelerden biridir. Bazen klitorisinizden çok bu alana ufak dokunuşlarla yoğunlaşmasını isteyebilirsiniz.

Bacak içleri ve diz arkaları

Boyun ve kulaklar için geçerli olan hafif dokunuşlar, bacak içleri ile diz arkaları için de geçerlidir. Ufak öpücükler, siz hazır hale geldikçe daha belirgin hale gelebilir.

Kalçalar

Bir kadının en hassas bölgelerinden biri de kalçalarıdır. Kalçalar ufak dokunuşlarla uyarıldıktan sonra biraz sertlikten hoşlanırlar. Sevişirken sertlikten, partnerin gücünü üzerinde hissetmekten zevk almakla acı duymak arasında fark vardır. Acı duyarsanız sevişemezsiniz. Partnerinize hangi noktadan sonra sertlikte ileri gitmemesi gerektiğini söylemelisiniz. Unutmayın: Söylemezseniz bilemez!

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