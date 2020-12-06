Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla şoke etti

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın 41 yaşındaki oyuncu eşi Selen Görgüzel, sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşıma yorum yapan bir takipçisine verdiği ağızları açıkta bıraktı.

"Başka bir tik daha var"

Selen Görgüzel'in paylaşımının altına bir takipçisi, "Koca kontenjanından mavi tik kapmışsın" yorumunu yaptı. Bu sözlere sinirlenen ünlü oyuncu, sert bir cevap verdi. Selen Görgüzel'in "Hamdi ile evlenmeden önce vardı tik. Bir de başka bir tik daha var. Onu da sana en münasip şekilde koyarız rahatlarsın!" yanıtını vermesi takipçileri şaşırttı.

Koronavirüsü atlattı

Öte yandan Selen Görgüzel de geçtiğimiz ay pek çok ünlü gibi koronavirüse yakalanmış, haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.