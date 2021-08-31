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Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı sildi

Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı sildi.

Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı sildi
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Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Şarkıcı Murat Dallkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Kerem Bürsin ile birlikte olan Hande Erçel, eski sevgilisini ve arkadaşının aşk yaşadığını öğrenince Sitare Akbaş'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

BİRBİRİNİ SİLDİLER

Şimdilerde Kerem Bursin ile mutlu bir beraberlik sürdüren Hande Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıktı. Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağı koparttı.

 HANDE ERÇEL SORUSUNA GÜLEREK CEVAP VERMİŞTİ

Özel hayatıyla ilgili soruları sürekli sessiz bırakan Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş, iki hafta önce Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Dalkılıç suskunluğunu korurken Sitare Akbaş muhabirlerin "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusuna gülümseyerek cevap vermişti. Çift ardından araca binerek uzaklaşmıştı.

 

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