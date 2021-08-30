Simge Sağın'ın dövme yaptırdığı yeri olay oldu!

Güzel şarkıcı Simge Sağın Kırklareli'de 13.Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Göğsünün ortasına dövme yaptıran ünlü şarkıcı kıyafet tercihi ile de çok konuşuldu.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Beyaz bir elbise tercih eden güzel şarkıcı, sahnede kuğu gibiydi. Konserde verdiği pozları Instagram'da paylaşan şarkıcının, derin göğüs dekoltesi oldukça dikkat çekiciydi.

DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan 40 yaşındaki şarkıcının göğsünün ortasına yaptırdığı dövme de hayranlarının gözünden kaçmadı.