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Üvey babasının ölümüyle yıkılan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi

Üvey babasının ölümüyle yıkılan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi.

Üvey babasının ölümüyle yıkılan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi
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Uzun yıllardır aşk yaşadığı iş insanı Hacı Sabancı ile cuma günü nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili yaşamını yitirdi. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Kayı ise düğününü erteleme kararı aldı.


Sosyetenin tanınan isimlerinden Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, geçtiğimiz sene aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Aylardır nikah masasına oturmak için hazırlık yapan çift, düğüne günler kala aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

ÜVEY BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetti. Nazlı Kaya'nın Bursa'da yaşayan üvey babasının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi. Bu arada Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, cuma günü Çırağan Saray'ında yapılacak düğünü erteledi.

Ölüm haberinin ardından büyük bir üzüntü yaşayan çift, düğün tarihleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: haberler.com

 

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