İrem Sak'ın bikinili paylaşımına yorum yapdı Cemal Can ve Reynmen'den yorum gecikmedi!

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından bikinili bir pozunu paylaştı. Cemal Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi!

Güzel oyuncu İrem Sak, tatil için Bodrum'a gitti. Güzel havanının tadını çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili pozunu da paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaşımına Cemal Canseven ve Reynmen gibi ünlü isimlerden yorum yağdı.

CEMAL CAN VE REYNMEN'DEN YORUM GECİKMEDİ

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından güneşlenirken çektiği bir pozunu paylaşan oyuncu "Evim evim güzel Bodrum'um" notunu ekledi. İrem Sak'ın pozunu gören Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven "Maşallah İrem hanım" yazarak nazar boncuğu emojisi koydu. Sosyal medya fenomeni Reynmen ise emoji koydu.