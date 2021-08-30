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Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti. Şahin'in paylaşımlarına adeta beğeni ve yorum yağıyor.

Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı!
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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin,bikinili pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.  21 yaşındaki modelin paylaştığı son pozlar, sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü manken Şevval Şahin ile yazılımcı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı. Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar veren çift, yeniden bir araya gelmişti.

TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şevval Şahin, takipçilerini  mest etti. 21 yaşındaki güzel model, son paylaşımında mavi bikinisiyle poz verdi.

 

İşte Şevval Şahin'in bikinili pozları;

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