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Ünlü şarkıcı Doğuş ölümden döndü çıktığı tekne turunda tüpsüz dalış yapmıştı!

Çıktığı tekne turunda tüpsüz dalış yapan Doğuş ölümden döndü. Şarkıcının doktoru, "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dedi

Ünlü şarkıcı Doğuş ölümden döndü çıktığı tekne turunda tüpsüz dalış yapmıştı!
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Çıktığı tekne turunda tüpsüz dalış yapan Doğuş ölümden döndü. Şarkıcının doktoru, "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dedi.

Antalya'da ailesiyle tatil yapan ünlü popçu Doğuş, ölümden döndü. Tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken büyük tehlike atlattı.

SUDAN UZUN SÜRE ÇIKMAYINCA KAPTAN DENİZE ATLADI

Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.

 "1 DAKİKA GEÇ KALINSAYDI, ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ"

Şarkıcının doktorunun, "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dediği öğrenildi.

 KAYNAK: Demirören Haber Ajansı

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