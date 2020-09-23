Hande Erçel son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu! Zayıflığı dikkat çekti

Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu Hande Erçel, partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla sıkça gündeme geliyor. Başarılı oyuncu bu defa son paylaşımındaki zayıflığıyla olay oldu.

Zayıflığıyla hayranlarını korkuttu

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel yine sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Erçel'e takipçilerinden 'aşırı zayıflamış' şeklinde onlarca yorum geldi.

İşte Hande Erçel'in o pozları...