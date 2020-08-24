Hande Erçel'den Kerem Bürsin'in kaslı pozuna emojili yorum!

'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrol oynayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Dizideki performansları ve uyumlarıyla kendilerinden söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya üzerinden de bu uyumu herkese gösteriyor.

Sosyal medyada sıkça birlikte paylaşım yapan ikiliden Kerem Bürsin, spor salonunda çalışma yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı ve kaslarını ortaya çıkardı.

Hande yorum yapmadan duramadı

Yakışıklı oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken yapılan yorumlar arasında Hande Erçel’in de bulunması dikkatlerden kaçmadı. Erçel dizideki partnerinin bu karesine emojilerden oluşan bir yorum yaptı.