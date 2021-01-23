Muz kabuğunun faydaları neler dişleri beyazlatıyor!

Muz kabuğunun faydaları neler? Muz kabuğu ne işe yarıyor? Muzun insan sağlığına olan faydalarını artık hepimiz biliyoruz. Peki muz kabuğunun faydalarını biliyor muydunuz? Dişlerin beyazlamasına yardımcı olmasından tutunda yüzdeki lekeleri gidermesine kadar pek çok derde deva olan muz kabuğunun bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler!

Dişleri beyazlatıyor

Muz kabuğunun diş beyazlatıcı özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız! Muz kabuğunun diş beyazlatma özelliği var. Yapmanız gereken tek şey iç kısmını birkaç dakika boyunca dişlerinize sürtmek ve ardından suyla durulamak. Hergün yapmanız durumunda daha beyaz dişleere sahip olabileceksiniz.

Sivilce ve lekeleri yok eder

Muz kabuğunun dişleri beyazlatmasının yanı sıra birdeyüzdeki sivilce ve lekeleri yok etmesi gii bir faydası da var. Yapmanız gereken tek şey muz kabuğu ve balı yüzünüze sürmek. Düzenli olarak uygulandığında yüzünüzdeki sivilce ve lekeleri yok ettiğini göreceksiniz.

Kuru cildi nemlendirir

Eğer cildiniz kuruysa cildi nemlendirebilirsiniz. İçerisinde bulundurduğu potasyum sayesinde cildinizin nem kazanmasına yardımcı olacaktır.