search menu
search
close

Muz kabuğunun faydaları neler dişleri beyazlatıyor!

Muz kabuğunun faydaları neler? Muz kabuğunu sakın çöpe atmayın! İşte muz kabuğunun bilinmeyen faydaları!

Muz kabuğunun faydaları neler dişleri beyazlatıyor!
-A A+

Muz kabuğunun faydaları neler? Muz kabuğu ne işe yarıyor? Muzun insan sağlığına olan faydalarını artık hepimiz biliyoruz. Peki muz kabuğunun faydalarını biliyor muydunuz? Dişlerin beyazlamasına yardımcı olmasından tutunda yüzdeki lekeleri gidermesine kadar pek çok derde deva olan muz kabuğunun bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler!

Dişleri beyazlatıyor 

Muz kabuğunun diş beyazlatıcı   özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız! Muz kabuğunun diş beyazlatma özelliği var. Yapmanız gereken tek şey iç kısmını birkaç dakika boyunca dişlerinize sürtmek ve ardından suyla durulamak. Hergün yapmanız durumunda daha beyaz dişleere sahip olabileceksiniz. 

Sivilce ve lekeleri yok eder 

Muz kabuğunun dişleri beyazlatmasının yanı sıra birdeyüzdeki sivilce ve lekeleri yok etmesi gii bir faydası da var. Yapmanız gereken tek şey muz kabuğu ve balı yüzünüze sürmek. Düzenli olarak uygulandığında yüzünüzdeki sivilce ve lekeleri yok ettiğini göreceksiniz. 

Kuru cildi nemlendirir 

Eğer cildiniz kuruysa cildi nemlendirebilirsiniz. İçerisinde bulundurduğu potasyum sayesinde cildinizin nem kazanmasına yardımcı olacaktır. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Nefes darlığı neden olur ciddi hastalık habercisi olabilir! Nefes darlığı neden olur ciddi hastalık habercisi olabilir!
Hastalıklar
Gaz problemini ortadan kaldıran 4 ipucu! Gaz problemini ortadan kaldıran 4 ipucu!
Sağlık
En Güncel Galeriler
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf! Öpüştükleri fotoğrafı paylaştı!
Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf! Öpüştükleri fotoğrafı paylaştı!
Arjantin'de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu!
Arjantin'de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu!
UFC dövüşçüsü çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek
UFC dövüşçüsü çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba'nın olaylı gecesi ! Gerdeğe giremeyince...
Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba'nın olaylı gecesi ! Gerdeğe giremeyince...
Önceki Haberler
Diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşinden mesaj: Kocacığım çabuk gel!
Diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşinden mesaj: Kocacığım çabuk gel!
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu!
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu!
Ölü deriyi soyup, cildi ışıltadıyor: Karbonat maskesi
Ölü deriyi soyup, cildi ışıltadıyor: Karbonat maskesi
Nefes darlığı hangi hastalıkların habercisidir?
Nefes darlığı hangi hastalıkların habercisidir?
Bu halinden eser kalmadı! Görenler bu Sabriye olamaz diyor!
Bu halinden eser kalmadı! Görenler bu Sabriye olamaz diyor!
Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: Hibeş tarifi
Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: Hibeş tarifi
Ciddi hastalıkların ilk belirtisi!
Ciddi hastalıkların ilk belirtisi!
Vücut ağrılarını anında dindiriyor!
Vücut ağrılarını anında dindiriyor!
Yorumlar