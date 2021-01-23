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Reklam teklifi alan Aleyna Tilki'den bomba açıklama Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm

lam teklifi alan Aleyna Tilki'nin kendisine gelen teklifi 'Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm' şeklinde reddetmesi olay oldu.

Reklam teklifi alan Aleyna Tilki'den bomba açıklama Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm
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Son yıllardaki çıkışıyla sosyal medyada ve magazin dünyasında sıkça gündeme gelen Aleyna Tilki yaptığı son açıklamayla sosyal medyada gğndem oldu. Exxen'de yayınlanan "İşte Bu Benim Masalım" dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Aleyna Tilki, bir parfüm firmasından gelen reklam teklifini farklı bir dille reddetti. Genç şarkıcının gelen teklifi reddetme şekli birçok sosyal medya kullanıcısı taradından sert bir dille eleştirildi. 

GELEN REKLAM TEKLİFİNİ REDDETTİ

İlk olarak Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve orada söylediği şarkıyla ünlenen şarkıcı Aleyna Tilki şimdilerde Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda İşte Bu Benim Masalım dizisiyle oyunculuğa adım attı. Yaptığı açıklamalarla çokça tartışılan Aleyna Tilki yine çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi. Genç şarkıcı kendisine yapılan reklam teklifini Tarkan ve Ajda Pekkan'dan örnek vererek reddetti.

TAVRI ELEŞTİRİLDİ

Aleyna Tilki, bir parfüm firmasından gelen reklam teklifini "Eğer bir gün Tarkan ya da Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bu konuyu o zaman düşünebilirim." yanıtıyla reddetti.Tilki'nin bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından ağır eleştirilere neden oldu.

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