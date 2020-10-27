Erkekler seksten sonra neden uyur hormonlar uykuya geçmelerine neden oluyor!

Çoğu kadının en çok şikayet ettiği konulardan biri de seksten sonra partnerinin uyuyakalmasıdır. Seks sonrası oksitosin hormonu salgılayan kadın ilgiye ihtiyaç duyarken erkekte biriken prolaktin hormonu ise erkeğin uyumasına neden olmaktadır. Uzmanlar seks sonrası uyuyan erkeği normal olarak değerlendiriyor. Peki erkekler seks sonrası neden uyur? Cinsel birliktelik sonrasında partnerinizin neden uyuyakaldığını merak ediyorsanız cevabına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.



Erkekler uyku, kadınlar ilgi istiyor

Erkekler orgazm olma hissini kadınlara göre çok daha yoğun yaşamaktadırlar. Cinsellik erkekleri hem fiziksel olarak yoran hem de vücuda uyku hissini veren prolaktin hormonunun birikmesine neden olan bir aktivitedir. Bu hormonun vücutta aşırı derecede birikmesiyle birlikte vücut uykuya geçmek istiyor. Kadınlarda ise bu durum tamamen değişiyor. Kadınlarda seks sonrası oksitosin hormonu salgılanıyor ve bu hormonda kadınlar yakınlaşma ihtiyacını arttırıyor. Bunun sonucunda ise kadınlar ilgi bekler bir hale gelirken erkekler de uykuya ihtiyaç duyar bir hale geliyor. Bu durumu çoğu kadın sorguluyor. Acaba ben, sevm,yor mu? diye fakat bu tamamen biyolojik bir durumdan kaynaklanıyor.

Uyku sırasında insan beyni çalışmaya ara veriyor

Uyku sırasında insan beyni çalışmaya ara verir. Fakat uykuda seks bağımlılarınında yemek yemek ve seks yapmak gibi temel ihtiyaçları kontrol altında tutan hipotolamusu hızlandırmaktadır. Bu da uykuda libidoyu arttıran bir faktördür. Kişilerin derin uykuda bile birbilerine sarılma isteğinin olmasının nedeni de burada yamtkatadır.

Kadınlar uykusuz olduğunda bile cinsel olarak aşırı uyarılıyor

Uzmanlar, uykusuzluk çeken kişilerde cinsel dürtü hormonu olarak da bilinen testosteron seviyesinin düşük olabileceğini belirtiyor. Kadınlarda ise bu durum değişiyor. Kadınlar uykusuz kaldıkları için sinirli olsalar bile, cinsel olarak aşırı uyarılıyorlar. Uzmanlar bunun sebebini o anlarda beynin daha ilkel bir konuma geçmesine bağlıyor.