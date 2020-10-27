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Kocasına mesaj atan Özlem Parlu'nun üzerine yürüyen Selin Ciğerci'ye hapis istemiyle dava!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra'ya mesaj attığı için Özlem Parlu'nun üzerine yürümüştü. Ciğerci'ye 4 yıl 4 ay hapis istemiyle dava açıldı.

Kocasına mesaj atan Özlem Parlu'nun üzerine yürüyen Selin Ciğerci'ye hapis istemiyle dava!
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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, müşteki Özlem Parlu'nun sosyal medyadan tanıdığı Selin Ciğerci'nin erkek arkadaşı Gökhan Çıra'ya mesajlar atması üzerine Selin Ciğerci'nin sosyal medyadan Parlu'yu takibe aldığı ve 24 Eylül 2019 tarihinde bir mekanda Parlu'ya, "Herkes şimdi bana baksın kocalarınıza sahip çıkın bu kadın milletin kocalarına yazan o… teki, amacım onu rezil etmek, bunları çekip paylaşın" dediği belirtildi.

"Ele geçirdiği aksesuarları Parlu'ya attı"

Milliyet'in haberine göre; İddianamede, Ciğerci'nin bu sözlerinin ardından Parlu'nun üzerine mekandan ele geçirdiği ahşap aksesuarları attığı ve mekan sahibinin araya girdiği iddia edildi.

4 yıla kadar hapsi isteniyor

Parlu'nun avukatı Levent Karakoç aracılığıyla şikayetçi olması üzerine soruşturmasını tamamlayan savcılık Selin Ciğerci hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Dava haberlerinin basında yer almasının ardından Selin Ciğerci'den henüz bir açıklama yapılamazken, Özlem Parlu, "Adalet er ya da geç yerini bulur" diye paylaşım yaptı.

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