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Karnabahar kızartması nasıl yapılır pratik lezzet arayanlara!

Karnabahar çoğu kişi tarafından sevilmeyen bir sebze olsa da bu tarifle parmaklarınızı yiyeceksiniz. İşte tadı enfes karnabahar kızartması tarifi!

Karnabahar kızartması nasıl yapılır pratik lezzet arayanlara!
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Kış aylarının en sağlıklı sebzelerinden olan karnabaharı sevmeyenlere dahi sevdirecek bir tarifle karşınızdayız. Çıtır çıtır yapısıyla yemeye doyamayacağınız bir lezzet. Yapılışı çok kolay ve pratik. İşte enfes tadıyla karnabahar kızartması tarifi!

Karnabahar Kızartması Tarifi İçin Malzemeler

Karnabaharı haşlamak için:

1 adetorta boy karnabahar

5 su bardağısıcak su

1 tatlı kaşığı un

Kızartma harcı için:

1 su bardağısüt

2 adetyumurta

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı un

Kızartmak İçin:

1 su bardağısıvı yağ

Karnabahar Kızartması Pişirme Önerisi:

Karnabaharları daha kısa sürede kızarması için kızgın ve derin yağda ya da fritözde kızartabilirsiniz.Kızartma harcında kullanacağınız süt miktarını yarıya indirip, yerine maden suyu ekleyebilirsiniz. 

Nasıl Yapılır?

Sert yapıda olan kök kısmını kestiğiniz ve yeşil yapraklarını temizlediğiniz orta boy karnabaharı, çiçeklerine ayırın. Karnabaharın kendine has kokusunu alması ve sindirimi rahatlatması adına tencereye aktardığınız unlu sıcak suda karnabaharları 6-8 dakika kadar haşlayın. Haşlanan karnabaharları suyunu süzdürdükten sonra bir kevgir yardımıyla servis tabağına çıkartın. Kızartma harcı için; ayrı bir kaba aldığınız yumurtalar, süt, un ve tuzu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Sıvı yağı geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kızartma harcına tamamen batırdığınız haşlanmış karnabaharları, kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz kızarmış karnabaharları, ılık olarak arzuya göre yoğurt sosuyla birlikte servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın. İncecik kıyılmış dereotlu ve sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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