Kim Kardashian'a benzetilen şarkıcı Ebru Yaşar: "O yokken biz vardık!"

Uzun bir süredir sahnelerden uzak olan şarkıcı Ebru Yaşar İstanbullu hayranlarıyla buluştuğu son konseri öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kim Kardashian'la olan benzerliği için "Ben de çok beğeniyorum ama ona benzemek gibi bir niyetim yok. O yokken biz vardık" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar doğduktan sonra gençleştim"

Genç görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken 42 yaşındaki şarkıcı, "Çocuklar doğduktan sonra daha da gençleştim. Çünkü sürekli onların peşinden koşuyorum. Bunun haricinde de spor yapıyorum ve cilt bakımlarıma özen gösteriyorum ama çocuklar doğduktan sonra yılların geriye doğru gittiğini hissediyorum. O yüzden, kadınlara 'doğurun' diyorum. Annelik, beni gençleştirdi ama kocamı yaşlandırdı. Adam hepimize yetişeyim derken hızla yaşlanıyor ama ben gençleşiyorum." diye konuştu.

"Ona benzeme niyetim yok"

Muhabirlerin, tarzı ve güzelliği ile kendisini dünyaca ünlü Kim Kardashian'a benzetmesi üzerine güzel yıldız, "Hazırlanırken arkadaşlarım söylemişti ama şimdi siz de söyleyince 'Belki' dedim. Kim Kardashian tüm dünyada sevilen ve çok güzel kadın. Ben de çok beğeniyorum ama ona benzemek gibi bir niyetim yok. O yokken biz vardık" dedi.